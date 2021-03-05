Костылев: До 2014 года в Крыму была украинская шароварщина и игра в солдатиков

Симферополь, 5 марта. В Крыму состоялась онлайн-конференция «Молодежно-патриотические движения Крыма: перспективы развития». Во время мероприятия были подняты важные вопросы, касающиеся патриотического воспитания молодежи.

Начальник управления патриотического воспитания Госкомитета молодежной политики Республики Крым Евгений Костылев отметил, что до 2014 года такого патриотического подъема в Крыму не было, передает корреспондент ФАН.

«Была украинская шароварщина, игра в солдатиков, использование детей в своих корыстных, в том числе политических интересах. При этом патриотического воспитания не было. Мы не зря назвали проект «Юнармия. Мы дети — Крымской весны». Наши дети — дети Крымской весны, они воспитываются на примерах и подвигах людей, которые проявили себя во время Великой Отечественной войны, событий 2014 года, когда крымчане не отступили и встали на защиту республики», — заявил Костылев на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Он добавил, что никакой милитаризации, о которой сейчас говорят за перекопом, в Крыму нет, как и в Российской Федерации в целом. По его словам, есть патриотическое воспитание, а патриотизм — это любовь к Родине.

Вместе с тем эксперт отметил, что после Великой Отечественной войны было много патриотов, за счет чего людей начали даже отправлять в космос, то есть произошло возрождение страны.

«При этом жить тогда людям было далеко не просто, как и в 90-е годы. Но эти люди тянули нашу страну вперед, в будущее. Да, может быть, мы должны создать необходимые условия для развития, но не теплицу. Наша задача — подтолкнуть, дать направление и возможности, то есть мы должны показать молодому человеку, что смысл его жизни — в Отечестве», — сказал начальник управления патриотического воспитания Госкомитета молодежной политики РК.

Костылев заявил, что для раскрутки протестной активности молодежи через TikTok вкладываются миллионы долларов, соответственно, для противостояния этому должны также вкладываться колоссальные деньги, чтобы воспитать молодежь, которая потянет паровоз страны в будущее.

«Нужно создавать определенный базис, фундамент. Создаем ли мы его, вкладываем ли мы ресурс в нашу молодежь или нет? Если мы не создаем фундамент для нашей молодежи, этот фундамент создадут другие люди. Так произошло в 1917 году, когда нашу страну развалили снаружи и изнутри. Точно так же произошло и в 1991 году, когда в нашу молодежь никто и ничего не вкладывал. Хорошо, что сейчас эта ситуация поменялась», — констатировал Евгений Костылев.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что после Ялтинского форума японская компания признала Крым российским.