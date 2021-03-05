История длиною в 7 лет: танцоров из Крыма подозревают в совращении несовершеннолетних

Эта история началась около семи лет назад. Одна из учениц студии танцев в Евпатории стала жертвой домогательств со стороны взрослых парней — преподавателей Игоря и Олега С.

Само дело могло и не получить огласку, но Дарья спустя семь лет в соцсетях призналась, что с ней случилось в раннем возрасте: первые приставания со стороны чемпионов всероссийских конкурсов по брейк-дансу и хип-хопу произошли, когда ей было всего 12 лет. Спустя два года, говорит Дарья, когда ей исполнилось 14, с одним из братьев у нее произошла более близкая связь.

В доказательства девушка предоставила скриншоты переписок, которые теперь находятся у следствия. После публикации поста в соцсетях Даше стали писать и другие девушки: как выяснилось, не она одна стала жертвой танцоров. Другим девочкам тоже приходили непристойные предложения и видео, когда те были еще совсем юны.

Адвокат и помощь Екатерины Гордон

Этот случай получил широкую огласку, когда помочь девочке решила юрист, правозащитник и общественный деятель Екатерина Гордон, к которой лично обратилась Дарья. Это произошло осенью 2020 года. Тогда о резонансной ситуации узнали все местные жители и региональные СМИ.

Сама девушка признается, что много лет молчала, но при этом наблюдала за тем, как парни совращали и других девочек. Тогда она решила придать дело огласке и обратиться за помощью в правоохранительные органы. Адвокат девушки Тимур Маршани в январе заявил, что не исключает появления в деле и других пострадавших от преступных действий преподавателей танцевальной школы в Евпатории. И действительно, такие девушки написали Дарье, услышав ее рассказ о произошедшем.

В комментарии ФАН Екатерина Гордон подчеркивала, что она решила оказать Дарье безвозмездную помощь. Юрист отметила, что видела переписки девушек с педагогами. По словам Гордон, есть основания предполагать, что танцоры постоянно совращали несовершеннолетних.

«Если девочкам понадобится еще какая-то помощь, то мы им обязательно поможем. На этом этапе мы записали видео с четырьмя пострадавшими, поскольку мы уверены, что это укрепит позицию девушек в Следственном комитете, чтобы все понимали, что это не единичный случай», — подчеркнула юрист.

Известно, что у одной из потерпевших в течение года была интимная связь с танцором. Как отмечают все девушки, моральное давление на них было очень сильное, поэтому переживаниями они не могли поделиться даже с родителями.

Подозреваемые отрицают совершение развратных действий

В ходе расследования громкого дела состоялось несколько очных ставок между потерпевшими и подозреваемыми. Одна из них проводилась в январе, другая — на днях. На очной ставке девушкам задавали вопросы, имеющие прямое отношение к расследованию. Свои показания дали уже несколько десятков человек. Адвокат девушек заявляет, что в деле могут вскоре появиться еще несколько потерпевших, которые подадут заявления на братьев.

Молодые люди от каких-либо комментариев отказываются. Причастность к совершению противоправных действий братья отрицают и считают, что их просто хотят оговорить, на происходящее не реагируют и уверяют, что правда на их стороне.

В одной из переписок, которые изучает следствие, танцор предлагал потерпевшей выслать ему свои фото, когда она будет одна, таким образом сделав ему «подарок».

Следственный комитет проводит проверку

Как рассказали Федеральному агентству новостей в Следственном комитет России по Республике Крым и Севастополю, специалисты сейчас проводят ряд экспертиз (в том числе лингвистическую), допросы людей, которые могут помочь следствию установить обстоятельства этой истории.

«Подозреваемыми по уголовному делу проходят два жителя Евпатории. Им следствием вменяется, в зависимости от содеянного, несколько эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных несколько лет назад. Потерпевшими по делу проходят две девушки, которым на момент преступления было 14 и 15 лет», — сообщили нам в ГУ СК России по Крыму и Севастополю.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ ― «развратные действия без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста».

Отметим, что ФАН не удалось связаться ни с братьями, ни с их родственниками или знакомыми для комментария. Они стараются огородиться от этой истории. Ранее дядя братьев-близнецов говорил, что они будут ждать вердикт следствия.