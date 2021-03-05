Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

История длиною в 7 лет: танцоров из Крыма подозревают в совращении несовершеннолетних

История длиной в 7 лет: танцоров из Крыма подозревают в совращении несовершеннолетних

Эта история началась около семи лет назад. Одна из учениц студии танцев в Евпатории стала жертвой домогательств со стороны взрослых парней — преподавателей Игоря и Олега С.

Само дело могло и не получить огласку, но Дарья спустя семь лет в соцсетях призналась, что с ней случилось в раннем возрасте: первые приставания со стороны чемпионов всероссийских конкурсов по брейк-дансу и хип-хопу произошли, когда ей было всего 12 лет. Спустя два года, говорит Дарья, когда ей исполнилось 14, с одним из братьев у нее произошла более близкая связь. 

В доказательства девушка предоставила скриншоты переписок, которые теперь находятся у следствия. После публикации поста в соцсетях Даше стали писать и другие девушки: как выяснилось, не она одна стала жертвой танцоров. Другим девочкам тоже приходили непристойные предложения и видео, когда те были еще совсем юны.

Адвокат и помощь Екатерины Гордон

Этот случай получил широкую огласку, когда помочь девочке решила юрист, правозащитник и общественный деятель Екатерина Гордон, к которой лично обратилась Дарья. Это произошло осенью 2020 года. Тогда о резонансной ситуации узнали все местные жители и региональные СМИ.

Сама девушка признается, что много лет молчала, но при этом наблюдала за тем, как парни совращали и других девочек. Тогда она решила придать дело огласке и обратиться за помощью в правоохранительные органы. Адвокат девушки Тимур Маршани в январе заявил, что не исключает появления в деле и других пострадавших от преступных действий преподавателей танцевальной школы в Евпатории. И действительно, такие девушки написали Дарье, услышав ее рассказ о произошедшем.

В комментарии ФАН Екатерина Гордон подчеркивала, что она решила оказать Дарье безвозмездную помощь. Юрист отметила, что видела переписки девушек с педагогами. По словам Гордон, есть основания предполагать, что танцоры постоянно совращали несовершеннолетних.

«Если девочкам понадобится еще какая-то помощь, то мы им обязательно поможем. На этом этапе мы записали видео с четырьмя пострадавшими, поскольку мы уверены, что это укрепит позицию девушек в Следственном комитете, чтобы все понимали, что это не единичный случай», — подчеркнула юрист.

Известно, что у одной из потерпевших в течение года была интимная связь с танцором. Как отмечают все девушки, моральное давление на них было очень сильное, поэтому переживаниями они не могли поделиться даже с родителями.

История длиной в 7 лет: танцоров из Крыма подозревают в совращении несовершеннолетних

Подозреваемые отрицают совершение развратных действий

В ходе расследования громкого дела состоялось несколько очных ставок между потерпевшими и подозреваемыми. Одна из них проводилась в январе, другая — на днях. На очной ставке девушкам задавали вопросы, имеющие прямое отношение к расследованию. Свои показания дали уже несколько десятков человек. Адвокат девушек заявляет, что в деле могут вскоре появиться еще несколько потерпевших, которые подадут заявления на братьев.

Молодые люди от каких-либо комментариев отказываются. Причастность к совершению противоправных действий братья отрицают и считают, что их просто хотят оговорить, на происходящее не реагируют и уверяют, что правда на их стороне. 

В одной из переписок, которые изучает следствие, танцор предлагал потерпевшей выслать ему свои фото, когда она будет одна, таким образом сделав ему «подарок». 

История длиной в 7 лет: танцоров из Крыма подозревают в совращении несовершеннолетних

Следственный комитет проводит проверку

Как рассказали Федеральному агентству новостей в Следственном комитет России по Республике Крым и Севастополю, специалисты сейчас проводят ряд экспертиз (в том числе лингвистическую), допросы людей, которые могут помочь следствию установить обстоятельства этой истории.

«Подозреваемыми по уголовному делу проходят два жителя Евпатории. Им следствием вменяется, в зависимости от содеянного, несколько эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных несколько лет назад. Потерпевшими по делу проходят две девушки, которым на момент преступления было 14 и 15 лет», — сообщили нам в ГУ СК России по Крыму и Севастополю.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ ― «развратные действия без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста».

Отметим, что ФАН не удалось связаться ни с братьями, ни с их родственниками или знакомыми для комментария. Они стараются огородиться от этой истории. Ранее дядя братьев-близнецов говорил, что они будут ждать вердикт следствия.

Новости партнеров