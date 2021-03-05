Блогер рассказала, как у нее чуть не рухнул бизнес в Крыму

Севастополь, 5 марта. Древний способ ведения бизнеса «купи-продай» до сих пор с большой эффективностью работает в Севастополе и Крыму. Об этом на женском форуме «Территория возможностей» рассказала блогер и владелица сети магазинов одежды Нелли Дегтярева, передает корреспондент ФАН.

«У меня был маленький офис, где я продавала вещи с AliExpress. Казалось бы, смешно, но это приносит финансовую помощь. Не нужно бояться реализовывать даже самые, неперспективные мечты», — рассказала Нелли Дегтярева.

Бренд расширился, магазины были открыты в крупных супермаркетах Ялты, Севастополя и Симферополя.

«Мы тогда арендовали огромное помещение в ТЦ «Южная галерея», сделали ремонт, собрали все сбережения и отправились в Китай за вещами. А когда вернулись с товаром, здесь случился небольшой переворот, и все ТЦ были закрыты из-за противопожарной безопасности», — поделилась Нелли Дегтярева.

Сейчас бизнес-леди вспоминает о кризисе с улыбкой, но в тот момент она была уверена, что это крах.

«Я даже не помню, сколько тонн товара мы тогда привезли. Это был удар для нас, ведь продавать его нам было негде. Но нас спас личный бренд — мы продали все в онлайн-магазине», — добавила Нелли Дегтярева.

Напомним, в Севастополе стартовал женский форум «Территория возможностей». Лидеры мнений, успешные предприниматели и ведущие эксперты в различных областях делятся своим опытом и знаниями. Хедлайнером мероприятия станет телеведущая, журналист, лауреат ТЭФИ Екатерина Андреева.