Мне наплевать, что ты — инвалид: москвич три года судится с колясочником из Евпатории

В Евпатории продолжается конфликт инвалида-колясочника Дмитрия Павлова с заместителем первого проректора Высшей школы экономики Евгением Салыгиным. Последний через суд требует от своего соседа снизу снести пристройку, которую тот якобы незаконно возвел без его согласия. В деталях нашумевшего инцидента разбирался корреспондент ФАН.

Яблоко раздора

Противостояние двух соседей — инвалида детства Дмитрия Павлова и заместителя первого проректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Евгения Салыгина — началось весной 2018 года и буквально через пару месяцев превратилось в сложное судебное разбирательство с участием множества сторон.

Яблоком раздора стала пристройка на первом этаже дома, построенная Павловым за несколько лет до конфликта. Со слов самого Павлова, перед началом работ он обратился за разрешением в городскую администрацию и тщательно следовал полученным там инструкциям, о чем есть соответствующие документы.

Сомнения вызывает лишь малая пристройка к кухне, расположенная с северной стороны дома — по словам Павлова, ее возвели строго в соответствии со старым проектом дома, где данную пристройку изначально и так планировалось установить. Однако в проектной организации ФАН эту информацию не подтвердили.

Претензии

Причины, побудившие доцента юридических наук, заместителя первого проректора Высшей школы экономики Евгения Салыгина подать в суд на своего соседа остаются неизвестными — истец отказался комментировать ситуацию, сославшись на предвзятость средств массовой информации.

В основаниях судебного иска, правда, сказано, что одна из спорных пристроек создает угрозу проникновения в квартиру Салыгина, что в свою очередь создает угрозу жизни, здоровью и имуществу доцента. К тому же, по словам Салыгина, на крыше пристройки скапливаются пыль и грязь, что портит вид из его окон.

Кроме того, Салыгин в исковом заявлении потребовал снести также и пандус, по которому инвалид-колясочник поднимается в свою квартиру. Якобы на основании того, что в изначальном проекте дома данный пандус предусмотрен не был и также расположен на общей территории, принадлежащей всем жителям многоквартирного дома, что также нарушает права доцента юридических наук.

Основания для пристройки

Как уже говорилось ранее, пристройку с северной стороны дома, ставшую основой для судебного разбирательства, Павлов построил далеко не самовольно. Со слов самого Павлова, перед началом строительства он обратился в городскую администрацию, где получил инструкции относительного того, как следует оформлять пристройку.

За проектом Павлов обратился в ту самую компанию, которая проектировала его дом. Также организовал собрание жильцов и в соответствии с полученными в администрации рекомендациями провел голосование. Больше половины жильцов дали свое согласие на строительство пристройки. Но Салыгина среди них не оказалось.

Судебные разбирательства начались с 17 августа 2018 года. Салыгин подал в суд на Павлова с требованием снести пристройки за собственный счет. Узнав об этом, Павлов подал против Салыгина встречный иск, но суд первой инстанции в удовлетворении обоих исковых требований отказал.

Последовавший вскоре за этим апелляционный суд прошел для Павлова не так удачно — суд удовлетворил требования Салыгина о сносе пристроек за счет ответчика и признал пристройки незаконными, несмотря на все предоставленные экспертизы и свидетельские показания проектировщиков.

Кассационную жалобу Павлова Верховный суд РФ не принял, так что молодой человек вынужден был подать надзорную жалобу.

После публикации истории в социальных сетях история инвалида Павлова получила широкий общественный резонанс. У каждой из сторон конфликта появились как сторонники, так и противники. Сторонники Евгения Салыгина возмущаются самим фактом строительства пристройки — ссылаясь на нормы законодательства и решение апелляционного суда, они настаивают на законности требований Салыгина.

Однако подавляющее большинство пользователей все же заняли сторону Павлова с позиции этики и морали. Они резко осуждают действия доцента юридических наук — по их мнению, человек, имеющий престижную работу и способный приобрести квартиру в Евпатории только лишь для летнего отдыха, не имел морального права столь жестко давить на инвалида.

Большинство соседей тоже поддерживают Павлова и находятся в недоумении: что могло побудить успешного человека так методично и последовательно требовать сноса пристроек и даже пандуса? Некоторые даже видят в этом злой умысел и циничное преследование.

В то же время президент Ассоциации инвалидов Крыма Сергей Поддубный считает, что вина за возникший конфликт лежит на самом Павлове, так как тот, по его предположениями, не сумел договорится с Салыгиным по-соседски. Также он утверждает, что Павлов начал возводить пристройки сразу после сдачи дома в эксплуатацию. То есть во время так называемого переходного периода в Крыму. ФАН продолжит следить за ситуацией в Евпатории.