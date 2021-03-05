Сотрудниц Администрации Ялты встречал на работе оркестр

Ялта, 5 марта. В преддверии празднования Международного женского дня 8 марта в ялтинской администрации оригинально поздравили сотрудниц учреждения. На входе в здание на первом этаже Ялтинского городского совета их встречал оркестр, исполняющий праздничные торжественные мелодии, а после прохода через турникет каждой женщине дарили цветы.

Такой подарок для сотрудников организовала глава Ялты Янина Павленко. Для женщин подобная торжественная встреча на работе было большой неожиданностью, но очень приятной.

Отметим, празднование 8 Марта в Крыму из-за коронавируса пройдет в ограниченном формате. В Севастополе на площади Нахимова состоится традиционный «Белый концерт» для женщин. А вот в Симферополе культурно-массовых мероприятий вообще не будет.