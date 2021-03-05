Назло Киеву украинцы едут в Крым, чтобы отпраздновать воссоединение полуострова с РФ

Ялта, 5 марта. На российских пунктах пропуска на границе с Украиной за последнюю неделю было зафиксировано увеличение потока граждан из соседней страны на 15% по сравнению с предыдущим периодом.

Корреспонденту ФАН удалось поговорить с семьей из Кривого Рога, которая на прошлой неделе приехала в Крым к родственникам. Александр, супруг Анастасии, говорит, что сейчас людей на границе немного по сравнению с летом — в этот период на границе постоянно толкучка, и в очереди можно ждать по 3–5 часов и больше (не считая пандемии 2020 года).

Однако сейчас они пересекли границу всего за 40 минут, потому что у них были все документы и ПЦР-тесты на коронавирус.

Они рассказали, что на российской границе людям, въезжающим в Крым, необходимо предоставлять тест на COVID-19, который был сделан не позднее трех дней перед пересечением. При этом на английском и русском языках результаты теста принимаются, а на украинском — нет. Однако тест можно сдать в лаборатории, которая находится на границе, его стоимость составляет 1700 рублей.

«В целом же проблемы возникают только у тех, кто либо едет в первый раз, хотя таких сегодня, наверное, уже почти не осталось, либо тех, кто перед поездкой не изучал информацию — сейчас есть много форумов, где люди обсуждают все нюансы пересечения и российской, и украинской границ. Почему приехали? Да все просто, здесь живут родители жены, а там у нас бизнес и мои родители, тем более у нас с Настей два паспорта — российский и украинский. Вот так и живем по разные стороны баррикад. Немножко, можно сказать, и назло властям в Киеве, так как они до сих пор не могу договориться с Россией», — заявил собеседник издания.

«В Крыму очень красиво, и много сделано было за последние семь лет. Украина тоже так могла бы развиваться, если бы не наше правительство и война, которую они развязали против собственного народа. Больше всего обидно за людей, которые страдают из-за войны и лживой пропаганды, и те силы, которые могли бы пойти на благие цели», — добавил он.

Александр признался, что рад за Крым и тому, что воссоединение прошло мирно, без кровопролития. Также он отметил, что для него не имеет значения, к какой национальности относится тот или иной человек, самое главное — его поступки. По его словам, именно они и определяют, кто есть кто.

«Просто украинцев, белорусов и русских пытаются рассорить уже не первый год, при этом многие, к сожалению, ведутся на эту чушь, поэтому у нас теперь так много националистов на Украине. Надеюсь, скоро все это закончится, и будет мир, только что потом с этими отморозками и вояками делать, непонятно», — констатировал Александр.

Анастасия сообщила, что будет праздновать вместе с родителями, друзьями и мужем седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией, поэтому они решили приехать в республику. Отметим, что 18 марта жители Крыма и Севастополя празднуют воссоединение с Российской Федерацией.

«Для нас это важное и радостное событие, особенно для моих родителей. Могу вам точно сказать, что Крым всегда был российским, несмотря на то, что он когда-то считался частью Украины. Об этом знали все и говорили еще задолго до 2014 года, а сколько шуток по этому поводу было? Поэтому я думаю, что воссоединение Крыма с РФ ни для кого на самом деле не стало неожиданностью, скорее, это было закономерной реакцией», — заявила она.

По словам Анастасии, она любит и Крым, и Украину, и Россию, поэтому переживает сразу за всех, но за каждого по-своему, потому что везде есть определенные проблемы, которые необходимо решать. Говорит, если получится, в будущем переедет в Крым навсегда.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что, по мнению российского офицера, солдаты ВСУ могут побывать в Крыму только в качестве военнопленных.