Украинцы удивились реакции жителей Крыма на истребители под Севастополем

Севастополь, 5 марта. В Сети появилось видео, предположительно, с учений морской авиации Черноморского флота, которые прошли несколько дней назад в Крыму. Экипажи истребителей Су-30 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 провели отработку нанесения ударов по морским силам условного противника.

В местных социальных сетях говорится, что видео, где запечатлена восторженная реакция человека, было снято вблизи аэродрома Бельбек, который находится под Севастополем.

Также под видео в различных группах собралось множество комментариев, в том числе украинцев, которые часто общаются с крымчанами в соцсетях.

«Если бы у нас тут где-нибудь над Украиной такие пролетели, мы бы точно так не радовались», — отметил Андрей Корниенко. «Таки да, если бы российские истребители у вас там начали летать, вы бы точно были в шоке», — ответил ему Кирилл Степанов. «У нас они летают только на День Независимости, и то с 2018 года. До этого лет 10 их не видел, почти всю авиацию потеряли», — добавил Дмитрий Дударенко.

Как сообщал ранее ФАН, безопасность Крымского моста обеспечивает уникальная методика. В состав, например, входит отечественный инспекционно-досмотровый комплекс «Скантроник» от холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех».