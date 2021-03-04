В Севастополе по-особенному увековечат Юрия Лужкова

Севастополь, 4 марта. Память мэра-хозяйственника Москвы планируют увековечить на мемориальной табличке, которую установят в центре Севастополя, на Доме Москвы. С такой инициативой выступил председатель Союза журналистов Севастополя, ученый секретарь Военно-научного общества ЧФ Сергей Горбачев.

Он рассказал, что в прошлом году мемориальную табличку с профилем мэра Москвы и даже маленькой пчелкой установили на доме № 48 на 3-й Тверской-Ямской улице в Москве, где Юрий Михайлович жил с 2000 по 2019 год.

Представители Совета ветеранов Черноморской эскадры и дивизии надводных кораблей ЧФ, Военно-научного общества ЧФ предложили также и в Севастополе установить подобный мемориал.

На следующей неделе в Севастополь прибудет представитель Фонда развития наследия Юрия Лужкова Салават Щербаков. Думаю, этот вопрос им будет поднят. Поэтому надеемся, что памятная таблица появится и в нашем городе», — прокомментировал ФАН Сергей Горбачев.

Он также предложил присвоить Юрию Лужкову звание Почетного гражданина города-героя Севастополя.

«Конечно, такими отличиями люди должны отмечаться при жизни. Однако, как представляется, ничто не мешает Заксобранию города внести соответствующие изменения в Закон Севастополя и присвоить ко Дню города-героя это звание Юрию Михайловичу», — дополнил Сергей Горбачев.

В Крыму и Севастополе Лужкова назвали символом Русского мира, в Симферополе в его честь названа улица.

Ранее ФАН рассказывал, что на фасаде дома, где жил Юрий Лужков, установили мемориальную доску.