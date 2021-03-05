В Севастополе ждут приезда Екатерины Гусевой: что готовят в городе?

Севастополь, 5 марта. В Севастополе уже начали готовиться к празднованию Международного женского дня. На центральной площади Нахимова уже собирают сцену, на которой 8 Марта состоится традиционный «Белый концерт» для женщин. Начало в 13:00.

В этом году ведущими концерта и его специальными гостями станут участник телевизионного проекта «Голос» Алексей Романов и заслуженная артистка России Екатерина Гусева. Известно, что на мероприятии выступят звезды мюзикла: Агата Вавилова, Елена Чарквиани, Евгения Зайцева, Константин Скрипалев, Мария Геворгян, Дмитрий Беседа, Игорь Кроль.

Они исполнят яркие номера из российских и бродвейских мюзиклов. Также на сцене выступят артисты города-героя Севастополь.

Отметим, что в 2020 году на концерт пришли более пяти тысяч человек. Тогда на мероприятии показали грандиозное шоу трех роялей Bel Suono.

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