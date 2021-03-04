Махинации с земельными участками: экс-мэр Евпатории получил 6 лет колонии

Симферополь, 4 марта. В Крыму изменили приговор по уголовному делу в отношении экс-главы администрации Евпатории Андрея Филонова. В октябре 2020 года он был приговорен к 3,8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он обвинялся в превышении должностных полномочий, из-за чего в районе провернули махинации с земельными участками.

Однако Верховный Суд Республики Крым рассмотрел апелляцию прокурора, в которой говорилось о неправильной квалификации судом первой инстанции действий бывшего чиновника. Рассмотрев апелляции гособвинителя, суд переквалифицировал действия Филонова по двум эпизодам преступлений на п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Срок наказания ужесточили: теперь экс-чиновник будет отбывать в исправительной колонии общего режима шесть с половиной лет. Кроме того, с осужденного взыскали 38 миллионов рублей ущерба, который он причинил своими действиями. Адвокаты Филонова требовали от суда оправдать осужденного, однако их апелляции не стали удовлетворять.

Филонова задержали сотрудники ФСБ в апреле 2019 года. Было установлено, что когда он был главой администрации Евпатории, подчиненные по его указанию подготовили документы для разделения земельного участка площадью почти в 14 гектар в поселке Заозерное. Позже вид разрешенного использования этих земель был изменен, что позволило уменьшить сумму арендной платы, а также создать возможность строительства здесь жилого комплекса.

Из-за изменения арендной платы муниципальный бюджет не получил от ООО «Ривьера» плату за аренду в размере более 38 миллионов рублей. Кроме того, Филонов передал имущество МУП «КурортТорг Сервис» в распоряжение коммерческой организации, директором которой был его друг. Позже, на основании изданного им постановления, ООО «Лукошко» получило в недвижимое и иное имущество стоимостью более 43 млн рублей. Позже передача муниципальной собственности частным владельцам была признана недействительной, имущество вернули городу.

Отметим, что в Евпатории «отличился» не только Андрей Филонов: в ноябре 2020 правоохранители задержали первого заместителя главы администрации Кирилла Вавренюка, курировавшего в администрации работу департаментов имущественных и земельных отношений. Тот, видимо, почувствовав неладное, уволился за несколько дней до задержания.

Он, как считает следствие, передал в аренду участок без проведения конкурсной процедуры, за что в «благодарность» получил объект недвижимости.