Попытки Киева провалились: в Крыму не нашли украинский телеканал «Дом»

Симферополь, 4 марта. Украинские телеканалы до сих пор вещают в некоторых населенных пунктах в Крыму, смотреть их могут владельцы спутниковых тарелок, а жители северного и западного Крыма могут ловить сигнал и на простую телевизионную антенну. Как настроиться на украинское телевидение в Крыму и смотрит ли кто-то реально украинские каналы, узнавал корреспондент ФАН.

В Армянске и Красноперекопске и сегодня можно смотреть два центральных канала, имея простую телевизионную антенну.

«Обычной антенной можно уловить пару украинских каналов, это их «Первый Национальный» и, кажется, «Украина 24». Смотрят их преимущественно бабушки в отдаленных селах, где нет кабельного ТВ», — рассказала ФАН жительницы Армянска.

Также обычная антенна ловит украинские каналы и в Белогорске — в западной части полуострова.

«У нас антенна на крыше прикручена, еще с украинских времен как показывала она новости их, так и до сих пор кажет. Мы редко включаем, у нас интернет. Но иногда можем включить, чтобы понять, что не зря мы от них ушли», — сказала ФАН жительница Белогорска.

Захватить внимание жителей села, которым не по карману кабельное ТВ или интернет — основная цель украинских вещателей. Именно поэтому они организуют трансляцию своих каналов у самых границ с полуостровом. Однако сигнал охватывает небольшую часть полуострова.

В Севастополе, ЮБК и Симферополе уловить аналоговый сигнал с Украины уже сложнее. Но те, кто хотят смотреть их каналы, могут это осуществить при помощи спутниковой тарелки.

«Спутник ловит каналы многих стран, не только Украины. Нужно понимать, что без оборудования сейчас можно смотреть только бесплатные каналы, а их не так много. Украина год назад «закодировала» сигнал своих ведущих телеканалов, поэтому чтобы их смотреть, нужно купить украинский ресивер и оплачивать просмотр. У нас это оборудование не продается, только на Украине», ― рассказал ФАН сотрудник магазина спутниковых антенн Антон Анисимов.

Вместе с Антоном Анисимовым корреспондент ФАН попробовал поискать в Севастополе сигнал нового телеканала «Дом», используя спутниковое и цифровое оборудование магазина. Вещание «Дома» на Крым, ДНР и ЛНР широко анонсировалось на Украине с 1 марта. Подключиться к каналу нам не удалось.

«Передатчики у них слабые. В Севастополь не достают, сигнала здесь нет. Никаких улавливающих и перебивающих сигнал устройств на территории Крыма нет, просто нет антенн и приборов, которые ранее усиливали сигнал трансляции с Украины. Иногда с попутным ветром нам сюда доносит турецкие каналы, может и ветром с севера принесет и сигнал соседей, но пока «Дом» не работает», ― рассказал Антон Анисимов.

Напомним, попытки создать телеканал для влияния на аудиторию за пределами Украины, либо на неконтролируемых территориях, были неоднократны. Телеканал «Дом» — очередная.