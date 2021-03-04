Эксперт рассказал, как после Ялтинского форума японская компания признала Крым

Ялта, 4 марта. В октябре 2021 года в Крыму должен состояться шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), участие в котором принимают делегаты из различных стран. В прошлом году мероприятие было перенесено в связи с пандемией коронавируса, при этом известно, что в 2019 году форум посетило более 800 иностранных делегатов из 89 стран.

По итогам последнего ЯМЭФ было подписано более 100 соглашений на общую сумму 215 миллиардов рублей. Больше всего инвесторов в РК привлекают сферы строительства, санаторно-курортный комплекс и сельского хозяйства.

Крымский политолог Иван Мезюхо в разговоре с ФАН отметил, что был одним из участников прошлого Ялтинского международного экономического форума. По его словам, во время мероприятия ему удалось поговорить с представителями японской делегации. Он их попросил обратить внимание на вопиющий факт работы одной из японских автомобильных компаний на территории России.

Дело в том, что эта компания использовала в своей промопродукции карты без обозначения Крыма и Сахалина как территорий РФ.

«Я не знаю, повлияли ли это мои слова, адресованные японским политикам, или заявления других общественников, которые обращались с подобными запросами в разные органы государственной власти РФ, но вскоре после ЯМЭФ та японская компания отказалась использовать картографическую продукцию в своей рекламе, на которых Крым не обозначался частью России», — сказал собеседник издания.

«Тогда мы общались с руководителем партии «Иссуй-Кай» Мицухиро Кимурой. Во время нашего общения он попросил после ЯМЭФ прислать информацию о поведении японской компании на его электронную почту, что я и сделал. Отрадно, что представители этой политической силы, несмотря на непризнание Японии Крыма частью России, посетили ЯМЭФ, и у нас состоялась откровенная беседа по поводу неадекватного поведения японской компании на российском рынке», — констатировал политолог Иван Мезюхо в разговоре с ФАН.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что делегаты из Крыма могут рассказать неудобную для Украины правду в ПАСЕ.