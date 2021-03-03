All inclusive для отдыха в Крыму: миф или реальность?

Ялта, 3 марта. Крымские отельеры оценили идею введения отечественного all inclusive. Именно такие стандарты рассматривают для внедрения в туристической отрасли полуострова, на это есть поручение вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко Ростуризму.

Как относятся к такой инициативе в отелях и ресторанах Крыма, выяснял корреспондент ФАН.

«Давайте начнем с азов — определим, что такое all inclusive в общепринятом формате. Это когда турист приобретает определенный комплект развлечений за меньшую сумму денег, чем, если бы он приобретал их в условную розницу. Турция лидирует по этим предложениям. Там человек покупает проживание в отеле, пропитание, развлечения, напитки. Например, в Египте all inclusive подразумевает лишь проживание и питание, а напитки, лежаки, развлечения оплачиваются отдельно», — прокомментировал ФАН отельер Михаил Грешилов.

На курортах ЮБК сейчас эта услуга не распространена. Первой причиной является то, что многие хотят больше зарабатывать: никому невыгодно снижать цену на то, что гарантированно купят дороже, признает специалист.

«Мы планировали открыть в отеле ресторан, однако вокруг нас работали уже штук семь ресторанов. Мы должны были кормить людей или дешевле, или вкуснее. Посчитав цены на продукты и стоимость оплаты труда, мы поняли, что даже с ценами в «рынок» кормить своих постояльцев мы не сможем. Дешевле, что теоретически может быть предусмотрено программой «все включено», не получилось бы, — добавил Грешилов.

Также проблемой внедрения all inclusive на полуострове в том виде, в котором этот стандарт работает в Турции, является нестабильная стоимость продуктов, алкоголя и даже билетов на самолет в Крым.

«Мы не сможем зафиксировать цену на наш отель. Потому что в мае или июне она может быть одна, тогда как уже в июле — другая, очень много нестабильных вводных и заинтересованных в заработке владельцев бизнеса нужно собрать, чтобы эту систему запустить. Однако я готов попробовать, всегда открыт к экспериментам», — добавил для ФАН Михаил Грешилов.

В целом же, если система «все включено» будет разработана и сможет учесть все колебания цен, востребованность и качество предоставления услуг, то это позволит вывести крымские курорты и обслуживание в местных отелях на новый уровень, чтобы туристам было комфортно отдыхать на побережье Черного моря с российской стороны.

Системе all inclusive почти 70 лет, ее запустил основатель сети Club Med Жерар Блиц на курортах Карибских островов. В Турции эта система появилась в 80-е годы. Ее массово стали предлагать немецким туристам, что вызвало высокий спрос и среди туристов других национальностей.