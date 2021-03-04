Эксперт рассказал, как Крым противостоит западной пропаганде

Ялта, 4 марта. В Крыму в 2020 году не состоялся Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) из-за эпидемиологической ситуации. Тогда форум готов был принять делегатов из 100 стран. Известно, что в 2019 году в форуме приняли участие более 800 иностранных делегатов из 89 стран, всего на мероприятии было почти 4600 человек.

В этом году его планируют провести в октябре, о чем заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов на пленарном заседании VI Международной конференции «Арктика – 2021».

Точное решение по этому вопросу будет оглашено в ближайшее время. Вместе с тем Мурадов пригласил участников мероприятия приехать на ЯМЭФ. Как ранее сообщал глава Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона, в 2021 году на Ялтинский международный экономический форум будет приглашено меньше зарубежный гостей из-за коронавируса, однако все желающие смогут принять в нем участие дистанционно, то есть в режиме видеоконференции.

В комментарии ФАН крымский политолог Иван Мезюхо отметил, что ЯМЭФ имеет важное и политическое, и экономическое значение для региона. По его словам, данное мероприятие — это возможность общения для представителей бизнеса, гражданского общества республики и власти с иностранными коллегами.

«Мне кажется, что на сегодняшний момент политическое значение этого форума даже превалирует над экономическим. Хотя, на самом деле, несмотря на всем известные ограничения экономического характера иностранный бизнес все-таки работает в Крыму. Возможно, не так масштабно, насколько бы мы хотели, но как раз Ялтинский международный экономический форум и предоставляет возможность для коммуникаций крымского бизнеса с иностранными коллегами. Это важно, учитывая санкции со стороны Запада», — заявил собеседник издания.

Также политолог добавил, что интерес к российскому Крыму со стороны иностранных государств растет. Об этом говорит огромное количество делегатов с разных стран, которые присутствовали на прошлых форумах.

«Я принимал участие в прошлом Ялтинском международном экономическом форуме, и там действительно были делегации из разных стран — они были очень представительны. Я думаю, что правда о Крыме, в которой мы нуждаемся, может звучать на различных медиа-площадках иностранных государств, в том числе и с помощью ЯМЭФ. Дело в том, что иностранные делегаты, которые приезжают на это мероприятие, видят Крым своими глазами и уже в своих странах рассказывают реальную картину, происходящую в республике. И эти люди, как минимум, уже не подвержены западной пропаганде, направленной против российского Крыма», — заявил Иван Мезюхо.

Напомним, ранее сообщалось, что какие перспективы у создания игорной зоны в Крыму под Ялтой.