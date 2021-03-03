Итоги выезда главы Крыма в Форос, где застраивают парк: что пообещал Аксенов

Форос, 3 марта. В среду глава Крыма приехал на ЮБК, в поселок Форос, где уже несколько недель не утихают страсти вокруг строительства детского лагеря на территории Форосского парка. Местные жители защищают от вырубки уникальные деревья и пытаются не допустить закрытия парка от прогулок, или того хуже — от застройки элитным жильем.

В ходе встречи глава Крыма озвучил, как сложится судьба парка. Во-первых он заявил, что на этом месте будет построен только лагерь для детей. Никаких апартаментов или элитного жилья не будет, уверенно он сказал журналистам, заверив, что стройка детского оздоровительного учреждения здесь проводится законно, передает корреспондент ФАН.

«Подчеркиваю: никто ограничивать людей в проходе через парк не будет. Что касается детского лагеря — все документы по нему в порядке. Это детский лагерь, и никаких нарушений на данный момент не выявлено», — сообщил глава Крыма.

Кроме того, местным жителям сообщили, что у детского оздоровительного комплекса будет свой бассейн. Таким образом, представитель фирмы-застройщика прокомментировал вопрос о том, что для детей лагеря могут выделить отдельную закрытую территорию на пляже.

Вопреки этому, деток будут возить на автобусах на общественные пляжи поселка. А вот местные ребятишки, возможно, смогут посещать бассейн лагеря по льготной цене. Этот вопрос еще предстоит рассмотреть руководству Крыма.

Также Сергей Аксенов осмотрел усадьбу Кузнецова в Форосском парке и проверил, как сейчас выглядит территория, куда были пересажены выкопанные во время строительства пальмы. Он заявил, что если какое-то из этих деревьев не приживется и засохнет, то застройщик будет обязан посадить по пять новых взамен погибшего дерева.

Вместе с этим, если обнаружится, что строители повредили еще какие-то растения, кроме разрешенных деревьев, то вместо каждого поврежденного или выкорчеванного дерева застройщик высадит в Форосском парке три новых. По итогу Сергей Аксенов заявил, что ответственным компетентным органам и местным властям придадут «ускорение» и вопрос будет решен.

Сергей Аксенов заявил, что следующая встреча с жителями Фороса состоится в пятницу, 5 марта. ФАН будет следить за ситуацией.