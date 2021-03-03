Аксенов лично приехал проверять Форосский парк, застройка которого возмутила крымчан

Форос, 3 марта. Глава Крыма Сергей Аксенов приехал сегодня в Форосский парк, чтобы ознакомиться с ситуацией с его застройкой, вызвавшей общественный резонанс среди крымчан. Вместе с ним на встрече с местными жителями, общественниками и журналистами находится глава Ялты Янина Павленко, а также ялтинский главный прокурор, передает корреспондент ФАН.

«Что касается строительства детского лагеря: все документы нему в порядке — здесь будет именно детский лагерь. Никаких нарушений здесь нет, документы в порядке», — заявил Аксенов.

Также глава республики пообещал проверить ситуацию с забором, который идет по территории парка и уверил местных, что здесь появится только детский лагерь, а не жилые помещения и апартаменты. Строительства лагеря, подчеркнул он, законно. На встрече с общественностью Аксенов сообщил, что возглавил рабочую группу, которая займется проверкой законности проводимых работ на стройке. В рабочую группу войдут и сотрудники генпрокуратуры, пообещал глава Крыма.

На встрече находится и представитель застройщика ГУП «Татинвестгражданпроект». По его словам, уничтоженные реликтовые деревья представляли опасность для парка из-за болезней или повреждения корневой системы. Кроме того, он заявил, что демонтаж был согласован с профильным министерством Крыма. В Минэкологии на днях сообщили, что согласно разрешению ведомства, застройщик мог пересадить 29 пальм, а также снести 37 кустарников и деревьев. Представитель ведомства уверяла, что ни одного краснокнижного дерева в данных разрешениях не присутствует.

Тем временем местные жители заявляют, что на месте строительства выкорчевали и вырубил фисташки, ливанские кедры, можжевельник. В этом вопросе теперь придется разобраться компетентным органам.

Ранее ФАН сообщал, что застройка Форосского парка вызвала возмущение местных жителей, так как при проведении работ строители вырубили десятки уникальных деревьев. Кроме того, на территории пытались сократить численность посетителей, и вообще закрыть забором.

Испугавшиеся местные жители, боясь, что строительством детского лагеря дело не закончится, а на этом месте могут впоследствии появится и элитные строения, записали даже видеообращение к президенту Владимиру Путину и рассказали о своих переживаниях.

На вырубку парка уже отреагировали депутаты Государственной думы.