Римские воины, гардемарины и гладиаторы: актер рассказал о съемках фильмов в Крыму

Римский воин, гардемарин и гладиатор ― севастопольский актер Евгений Копцев рассказал ФАН о своем первом опыте в кино, о работе на площадке «Гардемаринов» и развитии исторической реконструкции.

«Моим первым опытом съемок стала роль второго плана в 2017 году, это был фильм «Игра с огнем». События там происходят в начале 1980-х годов. У главного героя тяжело заболел сын, ему необходимо было во что бы то ни стало заработать денег на его лечение. Премьера картины состоялась в феврале 2021 года, получился отличный фильм, который смотрится на одном дыхании», ― отметил артист.

При этом он вспоминает, что попал на площадку почти случайно, о вживании в роль и демонстрации актерского мастерства Копцев тогда не думал.

«Я тогда просто шел, если надо идти, стоял, если сказали стоять. Но меня вдохновила атмосфера на площадке, и я понял, что снимаюсь далеко не в последний раз», — делится он.

После этого артист еще несколько раз снимался в массовке, а параллельно увлекся исторической реконструкцией.

«Меня привлекла римская история. Я стал гладиатором, я обязан уметь сражаться, причем чтобы это со стороны выглядело убедительно, но не наносило серьезного урона противнику. Это долгие и упорные тренировки, но именно это и пригодилось мне на съемках», ― рассказал собеседник ФАН.

Своим главным успехом в карьере Копцев считает съемки в четвертой части фильма «Гардемарины».

«Там я выступил не просто актером массовых сцен, а каскадером. Я решил объединить две мои страсти — историческую реконструкцию и игру в фильме. В «Гардемаринах» мы фехтовали, сражались, падали. Это было захватывающе интересно», — отметил актер.

Именно на съемках «Гардемаринов» артист познакомился с режиссером картины Светланой Дружининой.

«Кажется, именно на съемках этого фильма я по-настоящему понял, что такое работа режиссера с артистом. Светлана Дружинина принадлежит советской школе режиссуры, она ждала от артистов полного погружения в роль. При этом необходимо было еще и выполнять трюки, но это был один из лучших моих опытов», — добавил он.

Сейчас актер занят сразу в двух проектах, которые снимаются на полуострове. Один из них — «Золото», подробности сценария пока не разглашаются.

«Кроме этого, отлично развивается наш кинопарк на Федюхиных высотах. В этом году запланировано несколько интересных исторических проектов, подписано новое соглашение, благодаря которому кинопродюсеры смогут эффективней с нами сотрудничать, поэтому мы тренируемся и готовимся к новому сезону», ― поделился планами Евгений Копцев.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о съемках фильма «Диверсант» в Крыму.