«Купил за 2 миллиона, продал за 8»: цены на жилье в Крыму шокируют даже москвичей

Севастополь, 3 марта. Россияне массово скупают в Крыму недвижимость как на вторичном рынке, так и в новостройках. Уже много лет не спадает ажиотаж на домик у моря, несмотря на то, что цены безостановочно растут. С каждым годом квартиры дорожают и, к удивлению, даже на баснословные цены покупатели соглашаются, хотя для многих такие цены оказываются шоком.

«Я сам из Москвы, в 2012 году еще при Украине купил две квартиры для себя и родителей: одну недалеко от Алушты, вторую ― под Ялтой. Несколько лет там пожили, а в 2015-м я решил вернуться в столицу, так как Крым очень спокоен, а я больше люблю динамичную жизнь. Продал одну квартиру в Алуште. В 2012 году, если переводить в рубли, взял эту однушку примерно за 2,8 миллиона, а в 2016 продал ее за 8,2 млн. Представляете какой спрос!?» ― поделился с ФАН Михаил удачной продажей квартиры в Крыму.

Популярность Крыма всегда была высокой, но с приходом пандемии многие россияне озадачились приобретением жилья в теплом регионе, для которого никакие закрытые границы не страшны. Самым популярным вариантом является однокомнатные квартиры.

Как констатируют риелторы, больше всего востребованными остаются квартиры на вторичном рынке, однако квадратные метры в новостройках и частные секторы тоже имеют спрос.

«Спрос даже за последний год вырос раза в два-три раза. А спрос серьезный, поэтому и цены выросли. За квадратный метр примерно на 20-25%. Растет как первичка, так и вторичка. Но на вторичное жилье спрос больше. Большинство покупателей склоняется ко вторичному жилью, чтобы ремонт не делать, чтобы была возможно сразу заехать и жить. Либо же, как инвестиция, чтобы сразу начать ее сдавать в аренду. Но в целом желающих купить жилье для дальнейшей ее сдачи в аренду не так много. Все же многие ищут сразу для жизни квартиру или дом», ― рассказывает ФАН Станислав Лах, риелтор севастопольского агентства «Херсонес».

Для инвестиций покупателей больше привлекает коммерческая аренда, она более доходна, да и выгодней.

«Зарабатывают на сдаче квартир в основном те, кто когда-то давно купил недвижимость, когда цены были ниже и сейчас сдает жилье. А так в основном для себя берут», ― говорит риелтор.

Если раньше, примерно год назад, однушка не в самом центральном и востребованном районе, к примеру в хрущевке, стоила 3-3,1 миллиона, то сегодня ее цена выросла уже до 4,2-4,3 миллиона. Это речь о Севастополе. На ЮБК цены еще выше ― средний ценник по Южному побережью Крыма варьируется от четырех до пяти миллионов рублей за однокомнатную квартиру не у моря и не в новой многоэтажке. В целом в процентах: в Севастополе цены на недвижимость выросли на 20-25%, в Ялте, Гурзуфе, Алуште ― 30-40%!

«В относительно новых домах, 2012-2014 годов постройки, раньше однокомнатная квартира стоила с ремонтом «заезжай и живи» 4, 5 млн, то сейчас 5,5 — 6 миллионов», ― говорит риелтор.

Вместе этим специалист отмечает, что осеню 2020 года наблюдалось небольшое падение предложений, однако уже сейчас на рынке снова появляются свежие объявления о продаже жилья. Но темпы чуть ниже, потому что основное количество жилья те, кто хотел, уже продал.

«Если раньше на продаже стояло около 1000 объектов, то сейчас 700. Продажа идет чуть медленнее. Это связано в первую очередь с тем, что много чего раскупили. Ведь начали давать ипотеки по сниженным ставкам. Плюс ситуацию подстегнуло то, что люди стали вклады забирать из банков. Кроме того, была непонятная ситуация с долларом и люди начали вкладывать деньги в недвижимость. Скупали все, особенно осенью и перед новым годом ― забирали даже те варианты, которые висели по году-полтора на рынке и не продавались», ― подчеркивает специалист.

Спрос на земельные участки стал выше, особенно в период пандемии: люди поняли, что свой участок, своя огороженная территория, где можно выйти подышать воздухом ― это отличная идея. Очень много людей готовы взять участок и дом.

Эксперты рынка подчеркивают, что вторичное жилье в Крыму дорожает быстрее, чем в Москве. Вскоре покупателям придется обратить свой взор на центральный Крым, степной, в селах, так как мест на побережье становится все меньше.

Ранее ФАН рассказывал, что риелторы раскрыли нюансы предпродажного ремонта квартир.