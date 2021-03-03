Адмирал Касатонов рассказал, какую роль сыграл Черноморский флот в Крымской весне

Севастополь, 3 марта. После распада Советского Союза Черноморский флот стал предметом раздора между Россией и Украиной.

Киев настаивал, что флот должен отойти украинскому правительству. По приказу президента независимой Украины Леонида Кравчука моряки-черноморцы обязаны были в январе 1992 года принести присягу на верность Украинскому государству, передает корреспондент ФАН.

Однако командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год адмирал Игорь Касатонов отказался это делать и принял решение не присягать Украине. Тем самым, по сути, он сохранил не только флот для России, но и его базирование в городе-герое Севастополе, что сыграло в будущем важную роль в победе Крымской весны. В эфире программы «Скажите честно» Касатонов рассказал, как сохранение Черноморского флота в Республике Крым повлияло на референдум 2014 года.

«Вследствие всех решений и соглашений, которые были подписаны с Украиной, Черноморский флот, не покидая свое место исторического базирования, вышел из правового украинского поля. Но потом из-за каких-то внутренних шагов флот ушел из Измаила, Одессы, Николаева, Очакова, Геническа, Кинбурнской косы, оставшись только в Крыму. Это, безусловно, было мощнейшим российским рупором, потому что Черноморский флот остался со всей инфраструктурой в Севастополе. То есть тут была мощнейшая структура, которая дала стабильность и исключила какие-то антироссийские действия. Все это полностью охлаждало умы всех тех, кто что-то замышлял», — сказал адмирал.

По его словам, референдум в Крыму прошел благодаря действиям черноморцев всех поколений, которые сохранили флот и отстояли твердое российское единство, а также не позволили прийти на полуостров бандеровцам.

«Полагаю, что если бы Черноморский флот не базировался в Севастополе, то ничего не было бы. Во-первых, молодежь все забывает и имеет свою точку зрения. Пример — Одесса, где произошла страшная напасть — сожгли людей. Если бы в городе-герое Севастополе не было гаранта — Черноморского флота — все могло произойти по-другому. Хотя, конечно, среди жителей движение к России было всегда, что даже не подлежит сомнению», — констатировал адмирал Игорь Касатонов.

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