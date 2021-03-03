Жителей Симферополя возмутила продажа ежедневников с нецензурными выражениями

Симферополь, 2 марта. Маркетинг в XXI веке давно перешел за рамки разумного и приличного, поэтому на прилавках магазинов с каждым днем появляется все больше и больше «вызывающих» продуктов. Сегодня практически в любых сувенирных магазинах можно приобрести товары, на которые нанесены какие-то забавные и не очень выражения, иногда даже нецензурная брань.

Так, например, в одном из книжных магазинов Симферополя был обнаружен блокнот, на обложке которого было нанесено нецензурное выражение, рифмующееся со словом «принцесса» и начинается на букву «е». Об этом сообщили местные жители в Сети, возмутившиеся подобным товаром в книжном магазине.

При этом, как рассказали ФАН в магазине, где размещался этот товар, его уже кто-то купил.

«Да, дело было в канцелярском отделе. Уже купили. У нас был один блокнот, но не исключено, что может появиться еще. Народ разный, у всех свои представления о прекрасном», — ответили нам о товаре.

Подобный товар возмутил местных жителей. Многие отмечают, что ежедневники с такими надписями не должны продаваться в книжных магазинах: как минимум, это могут увидеть дети.

Вместе с тем в комментарии ФАН эксперт по защите прав потребителей объяснил, что в России, согласно законодательству, чтобы предъявить кому-нибудь претензии, нужно судебное решение, которое включает в себя лингвистическую экспертизу. То есть закон этот вопрос практически не регулирует. При этом он отметил, что продавать такие товары разрешается.

Напомним, ранее стало известно, какие направления российские туристы предпочитают выбирать весной.