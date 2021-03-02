На Крымском мосту показали, как будут досматривать автомобили, следующие с Кубани

На территории стационарно-досмотрового радиометрического комплекса (СИДРК) Крымского моста состоялось выездное совещание директоров филиалов ФГУП «УВО Минтранса России». Об этом сообщает корреспондент ФАН.

СИДРК — стационарно-досмотровый радиометрический комплекс. Его главная задача — обеспечение досмотра легковых и грузовых автомобилей, а также перевозимых ими грузов.

В рамках выездного совещания представителям прессы была продемонстрирована работа новейшей российской техники, позволяющей проводить радиометрический досмотр транспортных средств, следующих через Крымский мост.

Комплекс СИДРК позволяет многократно ускорить процесс досмотра автомобильного транспорта, следующего в Крым и значительно повышает безопасность и эффективность работы ведомственной службы охраны.

Более подробно о работе комплекса ФАН расскажет в следующем материале.