С момента государственного переворота на Украине прошло семь лет. Однако воспоминания о событиях на Майдане до сих пор в памяти не только у участников, но и очевидцев тех событий.

В комментарии ФАН ветеран Афганской войны, один из командиров знаменитой третьей «афганской роты», председатель комитета Государственного совета РК по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию Александр Шувалов рассказал, как возникла идея создать народное ополчение Крыма, а также о своей поездке в Киев во время Майдана.

«24 декабря 2013 года наша крымская делегация Украинского союза ветеранов Афганистана (УСВА) отправилась на заседание правления УСВА в Киев, где уже бушевал Майдан. После мероприятия мы с ребятами пошли на Крещатик, чтобы посмотреть, что там реально происходит. Что меня там удивило: когда мы там оказались, то почувствовали жуткую вонь. Туалеты там были, но, видимо, они не успевали все это вывозить. Тут же они готовили пищу, мыли посуду и выливали все это на улицу. Вонь действительно была крайне ужасная», — заявил собеседник издания.

Шувалов отметил, что ему запомнилось огромное количество палаток, некоторые из них были пустые. Он предположил, что они оказались на Майдане в тот момент, когда многие уже уехали домой.

«При этом я увидел, что в палатках, где должны были находиться афганцы с западной Украины, было очень много людей просто переодетых в камуфляжную форму, то есть они косили под афганцев. Такая же ситуация происходила в свое время в Крыму, когда приезжал Виталий Кличко: людей переодевали в камуфляж, чтобы показать, что афганцы якобы поддерживали бывшего боксера. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Киеве. Мы посмотрели на них, а они говорят: «Приеднуйтесь к нам». Мол, присоединяйтесь. Но мы сказали, что нам с ними вообще не по пути, как и с тем бардаком, который происходил тогда в стране», — сказал ветеран Афганской войны.

По словам Шувалова, он был удивлен тем, что у людей на Майдане были повязки на руках со свастикой, маски, балаклавы. Также были баррикады, факелы, «коктейли Молотова», горящие бочки и костры, из-за чего там стоял дым и была сильная гарь.

«Тогда я своим ребятам сказал: «Нужно готовиться, потому что у этой страны будущего нет». По приезде в Симферополь я забил тревогу и сообщил на общественном городском совете, что украинские радикалы не оставят Крым в покое, поэтому нужно быть готовыми к наихудшему варианту. После чего я предложил создать народное ополчение, что мы тогда и сделали. Тогда у нас были отряды по 10 человек. Уже потом наша рота состояла из 450 человек. При этом некоторые коллеги-женщины в совете говорили, что, возможно, просто стоит тихо пересидеть все это, чтобы когда они пришли, то нас не тронули. Я ответил: «Поверьте, мы уже не увидим того, тронут вас или нет, потому что нас уже в живых не будет», — рассказал Александр Шувалов.

Он напомнил, что с Сергеем Куницыным, который возглавлял УСВА и был одним из организаторов Майдана, был очень серьезный конфликт, потому что еще в октябре 2013 года избрали нового руководителя организации Сергея Тарасова, а Куницын оказался не у дел.

«Я понимал, чем все это для нас могло закончиться. Тем более они ко мне приходили и говорили, что так и так, я могу повлиять на ситуацию. Если я это сделаю, то меня сделают помощником Куницына: будет квартира, машина, зарплата хорошая в Киеве. Но я друзей не продаю и не предаю», — подчеркнул Александр Шувалов в разговоре с Федеральным агентством новостей.

Напомним, ранее стало известно, как Украина отомстила Крыму за отказ развернуть базу Соединенных Штатов Америки на территории полуострова.