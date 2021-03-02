700 км пути: велосипедист чуть не умер от холода во время заезда из Крыма в Сочи

Отправившийся в заезд из Крыма велосипедист чуть не замерз насмерть по дороге. 19-летний спортсмен из Воронежа Владимир Сафонов планировал устроить одиночный велопробег из Симферополя в Сочи. Он готовился преодолеть 700 км, чтобы поддержать детей с онкологией и Национальный регистр доноров костного мозга.

Дату для начала велопробега он выбрал неудачно — это был самый пик аномальных морозов в Крыму. Владимир Сафонов рассказал ФАН о своих приключениях.

«Велозаезд на 700 км превратился в велозаезд на выживание в прямом смысле этого слова, можно было отдать концы», — начал рассказ спортсмен.

О риске одиночного велозаезда, о плохой походе и других опасностях, которые его могут ждать в пути, спортсмена предупреждали все. Однако решительность и готовность к испытаниям взяли верх. Сафонов прибыл в холодный Крым, именно здесь он впервые проехал на велосипеде по снегу.

«Стараюсь поехать на шоссейном велосипеде, чтобы добраться до места встречи с журналистами. Заднее колесо прокручивается, ехать не получается. Ладно, пойду пешком. Только чуть позже пойму, что нужно сесть на седло, чтобы своим весом придавить колесо и чтобы было сцепление. Пока иду, колеса перестают крутиться — они замерзли! Тащу велосипед, по-другому никак», ― вспоминает Владимир Сафонов.

Спортсмен не был готов к такой погоде, ведь буквально за день до его приезда в Крыму было +10. Чтобы утеплиться, Владимиру Сафонову пришлось закутаться в полиэтиленовые пакеты как в термобелье, однако и это помогло ненадолго.

«Первыми начали замерзать пальцы на ногах. Чтобы это исправить, я их сжимал и разжимал, это сработало. Напомню, у меня три пары носков и между ними три пакета. Стало лучше. Ощущение, что ты в летних кроссовках поставил ноги в холодильник», ― поделился впечатлениями 19-летний велосипедист.

Это произошло спустя пять часов езды по заснеженной трассе «Таврида», автомобили проезжали очень редко. Несмотря на положительный настрой и решимость все-таки доехать до Крымского моста, Владимир Сафонов понял, что он замерзает.

«Паники и страха не было. Логически я думал, это тяжелее, чем, если собьет фура. Фура собьет, черный экран и все... А холодная смерть — это долго, продолжительно, мучительно. Чувствуешь холод в конечностях. Начинает немного болеть голова: немного барахлит серым фоном, становится ватной. Есть ощущения, что разом выпил много холодной газировки. В какой-то момент понимаешь, что сильно утомился и клонит в сон. Хотя ты точно знаешь, что выспался. Наступает апатия», ― поделился Владимир Сафонов.

Именно в этот момент он понял, что попал в смертельную ловушку.

«Места, где согреться, не было, заправок нет. Поселки находятся далеко по снежным дорогам. Начинаю ловить машины, машу руками, как могу, как мельница двумя руками. Показывал все знаки, что мог. Проехала первая, вторая, третья, четвертая машина. Я теряю надежду», ― вспомнил спортсмен.

Через час неудачных попыток остановить попутную машину Владимира подобрала пара туристов, они напоили его чаем и он согрелся в их машине.

«В машине у меня были сильные судороги от холода. Хочешь сказать спасибо, даже больше, но не знаешь, как это сказать на языке. Чтобы это имело такую степень, которую хочешь выразить», ― сказал Владимир Сафонов.

Вместе с попутчиками он добрался до Краснодара, а затем на поезде до дома, до Воронежа. Спортсмен уверен, хоть и не получилось проехать нужного километража, главная цель заезда выполнена ― ему удалось привлечь новых доноров костного мозга для больных онкологией детей. Получилось запустить удачную благотворительную акцию, стало больше потенциальных доноров, собрали денежную помощь.

«Побыл в незнакомых городах. Испытал себя в велозаезде на выживание, где я чуть не умер», ― резюмировал Владимир Сафонов.

Велосипедист полон решимости повторить заезд, как только погода позволит.

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