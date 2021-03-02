СК и прокуратура проверят сведения об ужасном отношении к роженице в больнице Крыма

Джанкой, 2 марта. Следственный комитет и прокуратура занялись проверкой сведений о том, что роженице в больнице Джанкоя оказали ненадлежащую медицинскую помощь.

Как ранее сообщил ФАН, роженице-сироте из Джанкоя, которая перенесла кесарево сечение, при обращении за медицинской помощью из-за нагноения швов врачи посоветовали лишь обработать их йодом. В соцсетях волонтеры, которые рассказали о вопиющей ситуации, показали фото швов у девушки, зрелище очень неприятное — из ран вытекал гной, позже образовались крупные рубцы и раны.

В Следственном комитете отреагировали на пост волонтеров и уже начали процессуальную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Кроме того, отреагировала на сообщения и прокуратура Крыма, которая уже организовала проверку данных о ненадлежащем оказании медицинской помощи в одном из медицинских учреждений.

Вместе с этим, как выяснил ФАН, сейчас девушка переведена из джанкойской больницы в республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко в Симферополе, ребенок пока находится в республиканской детской больнице.

Ранее ФАН сообщал, что, по данным волонтеров, в больнице Джанкоя девушке-сироте провели кесарево сечение, но в ходе операции причинили вред ребенку.