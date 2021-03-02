В Крыму произошло смертельное ДТП после «встречи» легковушки и КамАЗа

Саки, 2 марта. В Крыму произошло страшное ДТП, которое закончилось летальным исходом для водителя легкового автомобиля. Сейчас на месте аварии работают сотрудники МВД, ГИБДД и МЧС.

Как сообщили ФАН в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Крым, авария случилась около 9:30 утра на 47 км автомобильной дороги Симферополь-Евпатория в районе поворота на Химпоселок. Указывается, что водитель автомобиля Peugeot двигался со стороны города Саки в направлении Евпатории и пытался, по предварительным данным, совершить поворот налево.

«Позади него двигался автомобиль КамАЗ, водитель которого не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с легковым автомобилем. После чего автомобиль Peugeot выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом. Из-за этого автобус совершил съезд с проезжей части в кювет. Автомобиль КамАЗ тоже выехал за пределы проезжей части, где совершил опрокидывание», — заявили в пресс-службе УГИБДД МВД по РК в комментарии ФАН.

Известно, что в результате ДТП пострадал один пассажир автобуса, он был госпитализирован. Всего в автобусе было четыре человека: водитель и три пассажира. Водитель автомобиля Peugeot скончался на месте.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что упавший на капот иномарки столб едва не убил водителя в Санкт-Петербурге.