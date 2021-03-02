Волонтеры: Девушку-сироту в Крыму отказались лечить после тяжелого кесарева сечения

В больнице на севере Крыма произошел пугающий инцидент: у 20-летней девушки спустя почти месяц после операции во время родов плохо заживали швы, раны начали гноиться, но лечащий врач из джанкойского роддома посоветовал пациентке обработать их йодом. Об этом на своей личной странице рассказала общественница и волонтер Валерия Петрусевич.

«У ребенка отек головного мозга, реанимация, он под аппаратом искусственной вентиляции легких в Симферополе. Учитывая, что его мама — юная сирота, перспективы ужасные. Роды были 13 февраля. У мамы нагноение швов после кесарева. Она неоднократно обращалась в Джанкойскую ЦРБ, где ей... обработали швы йодом. Назначения на осмотр в Симферополе не дают», — написала возмущенный пост Валерия Петрусевич накануне вечером.

Как сообщили утром 2 марта ФАН в крымском министерстве здравоохранения, помощь сироте уже оказали.

«Девушка вчера госпитализирована, находится под медицинским наблюдением», — рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

О том, начата ли проверка в больнице, пока не сообщили. При этом девушку действительно госпитализировали, но только уже после резонансного поста в социальных сетях волонтеров организации «Добро мира».

«Ее вчера госпитализировали, в течение 15 минут после моей публикации уже ехала машина. Ее привезли в джанкойский роддом, там сказали, что швы находятся в удовлетворительном состоянии и зря поднимали панику, затем вечером они начали собираться на срочное совещание в джанкойской больнице», — рассказала редакции Валерия Петрусевич.

Как говорит волонтер, они опасались, что после такого экстренного совещания в медицинских документах сироты может появиться масса «новых» документов.

«Я вышла уже на МВД, прокуратуру и Следственный комитет. В результате в 20:00 мне перезвонили оттуда и сказали, чтобы мы не переживали, никакие документы не дадут подделать и завтра, вернее уже сегодня с утра, ее будут перевозить в Симферополь в Семашко (Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко. — Прим. ФАН) и разбираться детально», — добавила Валерия Петрусевич.

Ситуацию взяли на контроль лично министр здравоохранения и глава Крыма Сергей Аксенов.