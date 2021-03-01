Экс-депутат Рады раскрыл, как Украина отомстила Крыму за отказ развернуть базу США

Севастополь, 1 марта. Бывший депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко в интервью корреспонденту ФАН рассказал, как в 2006 году в Феодосии пытались развернуть американскую военную базу. По его словам, он тогда был участником протеста. Власть в тот момент дала команду местной феодосийской милиции разогнать протестующих, потому что те заблокировали порт. Однако местные правоохранители понимали, что к чему, поэтому лишь делали вид, что выполняют приказ.

«Это был очень жесткий протест. Действительно, американские суда стояли, техника стояла. Ее должны были выгружать, но не дали выгрузить — просто заблокировали порт», — сказал Колесниченко.

Кстати, местные жители в тот день не только заблокировали порт, но и психологически противостояли американским военным, которых поселили в местном санатории Минобороны Украины.

Кроме того, говорит Колесниченко, в 2012-2013 годах в Севастополе были расторгованы некоторые помещения обучающих пунктов НАТО. И уже в бюджете США на 2014 год были выделены деньги на строительство в Севастополе этих пунктов и на содержание живой силы. Все это было задумано и распланировано заранее.

При этом, по словам экс-депутата, в Крым Украина ничего специально не вкладывала и не выделяла деньги на развитие. Киев добавился, чтобы люди уезжали с полуострова.

«Чтобы что-то сделали, надо было в чемодане везти деньги в Киев. Давать откаты и тогда, возможно, что-то Крыму и давали. Это была технология экономического удушения», — сказал Колесниченко.

В большом интервью для ФАН, которое будет опубликовано 2 марта, речь пойдет о том, как Украина истребляла русский язык, как раскручивали Майдан и как Киев преследовал неугодных ему граждан.