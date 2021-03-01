Эксперт объяснил, почему на Украине начали переживать из-за водной блокады Крыма

Лидер «Меджлиса крымскотатарского народа»1 (запрещен на территории РФ) Рефат Чубаров заявил одному из украинских СМИ, что нехватка воды в Республике Крым воспринимается крымскими татарами как фактор, который якобы сдерживает россиян от заселения полуострова.

При этом он добавил, что крымские татары якобы терпят эти лишения, чтобы сохранить свою идентичность, поскольку отсутствие воды тормозит процесс заселение Крыма россиянами.

«Я могу говорить о подавляющем большинстве крымских татар — они терпят. Терпят, поскольку понимают, что вода является ресурсом, который помогает «оккупантам» вытеснять крымских татар. Поэтому наличие достаточного количества воды крымскими татарами воспринимается как дополнительный рычаг для заселения Крыма русскими. Крымские татары вынуждены выбирать — трудно жить без воды, или быть с водой, но завтра-послезавтра быть раздавленными этими дополнительными миллионами россиян», — сделал очередное провокационное заявление Чубаров.

В комментарии ФАН крымский политолог Владимир Джаралла пояснил, что Рефат Чубаров является специалистом словесной эквилибристики, поэтому его позиция весьма часто отображает тот или иной момент, который с этим связан.

«Вне всякого сомнения, то, что сказал Чубаров, связано с тем, что на Западе уже обратили внимание на варварство со стороны Украины с водной блокадой полуострова. Приведу слова одного из депутатов немецкого парламента, недавно посещавшего Крым: «Украина заявляет, что это наш Крым, это наши люди, мы так любим их и хотим вернуть назад, что перекроем питьевую воду. Это античеловечный подход», — напомнил собеседник издания.

По словам политолога, подобные формулировки очень сильно бьют по позициям украинских политиков в Европе, влияя на их поддержку. Поэтому украинские политики заняты тем, чтобы срочно найти какое-то изобретение, дабы дать Западу возможность сохранять лицемерную позицию объективности.

Также эксперт напомнил, что Чубаров когда-то был членом КПСС, поэтому плохо владеет пропагандой.

«Если мы заменим пролетарскую солидарность и слова «терпеть ради того, чтобы достигнуть светлого будущего» на «крымские татары переносят стойко свои страдания, ради того, чтобы русские не заселяли Крым», то получится вся эта словесная конструкция, которую он выдумал. Реальная картина следующая: семь лет нахождения в составе России изменили очень многое в межнациональных отношениях Крыма. Во-первых, прекратились национальные притеснения со стороны части населения на русских — вернувшись на Родину права русских были защищены», — сказал Владимир Джаралла.

Одновременно с этим, продолжил собеседник издания, в течение первых трех месяцев воссоединения Крыма с Россией были полностью юридически закрыты все вопросы, связанные с правовым обеспечением статуса крымских татар и других национальностей, которые выдвигались на протяжении всей независимости Украины.

«Разумеется, пропаганда Рефата Чубарова и его коллеги Мустафы Джемилева, которые возглавляли Меджлис, имели под собой основания. Дело в том, что многие крымские татары относились, да и относятся, нужно признавать честно, насторожено к происходившим переменам. Но сейчас мы видим, что время берет свое и люди хорошо себя чувствуют и реализуются в новой российской реальности», — отметил эксперт.

По его словам, самое главное в этой ситуации с водной блокадой то, что все жители Крыма находятся в одной лодке, поэтому все испытывают те же самые проблемы, что и окружающие.

«Что крымские татары реально думают о своих прежних лидерах, не трудно догадаться. Об этом говорит хотя бы тот самый факт, что Чубаров и Джемилев мечтают, как и многие отщепенцы, которые спрятались на Украине, чтобы в Крыму произошли какие-то проблемы. Но этого не происходит, потому что крымские татары не собираются быть ничьим инструментом в чужих руках. Поэтому перед нами не что иное, как пропагандистские изобретения, причем достаточно старого происхождения», — констатировал крымский политолог Владимир Джаралла в разговоре с ФАН.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что глава Крыма Сергей Аксенов предложил запретить «экспертам» с Украины выступать на российских телеканалах.

1 Организация запрещена на территории РФ.