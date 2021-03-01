В Крыму ищут утерянное дело НКВД, которое раскроет тайны о гибели судна «Армения»



Симферополь, 1 марта. Специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества пытаются попасть в архивы, чтобы найти утерянное дело НКВД, которое раскроет все тайны о гибели теплохода «Армения».

«Существует информация, что это дело есть. Мы видели архивную справку об этом деле, написанную по запросу НКВД, нас интересует то самое засекреченное дело «Армении», по-моему, номер 9, по нему даже возбудили уголовное дело, было расследование по факту гибели корабля, а потом оно было засекречено, и теперь якобы оно пропало. Куда-то изъято, пропало, спрятано», – сообщил руководитель специальных проектов Русского географического общества Роман Евтюков в ходе пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что не верит в таинственное исчезновение дела и надеется его увидеть, ведь там содержится важная информация, которая прольет свет на многие до сих пор неизвестные факты о гибели «Армении».

В 2021 году исполнится 80 лет с момента трагедии, которая произошла 7 ноября 1941 года. В тот день «Армения» утонула от бомб вражеских юнкерсов. Гибель судна считается одной из самых масштабных морских катастроф в истории: на борту, по разным подсчетам, находилось от четырех до десяти тысяч беженцев и раненых. Это был эвакуационный рейс судна из Севастополя.

Ранее эксперты отметили, что затонувшую в Черном море «Армению» не будут «курочить на сувениры».