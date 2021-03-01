Затонувшую в Черном море «Армению» не будут «курочить на сувениры»

Симферополь, 1 марта. Поднимать погибший от немецких бомб санитарный теплоход «Армения» в ближайшее время не планируется. Об этом сообщили сегодня специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества. На это есть две основные причины: первая — техническая. Судно находится в 15 милях от берега на глубине более полутора километров.

«Вторая причина — это морально-этическая. Это место упокоения тысяч душ, и поэтому любое вмешательство в это место должно быть тщательно спланированное и проводиться с понятной целью», — сообщил исполнительный директор Центра подводных исследований Русского географического общества Сергей Фокин на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Коллегу поддержала и пресс-секретарь Центра подводных исследований Русского географического общества Марина Давыдова.

«Откровенный грех — курочить «Армению» на какие-то сувениры или на предметы, которые смогут стать музейными экспонатами, нам кажется важнее сохранить ее целостность», — дополнила Марина Давыдова.

В этом году планируются экспедиция к затонувшему судну, главная цель — получить более качественную видеосъемку из-под воды. Для этого сейчас ищут подходящее оборудование. Погружение произойдет при благоприятной погоде и хорошей подводной видимости. Из полученных кадров будет снят большой документальный фильм об «Армении», его планируют к показу на центральных телевизионных каналах России. Поднимать с судна ничего не планируется.

Напомним, санитарный транспорт «Армения» с эвакуированными из Крыма и Севастополя мирными жителями, защитниками и врачами, не дожидаясь темноты, отправилось в свой последний рейс 7 ноября 1941 года. Судно атаковали самолеты люфтваффе. Корабль затонул в 18 милях от побережья полуострова, из всех пассажиров выжили единицы. На борту теплохода находилось (по разным данным) от 4,5 до 10 тысяч человек.