Ученые раскрыли причину гибели судна «Армения» в Черном море

Симферополь, 1 марта. Ученые сообщили, от чего могло погибнуть санитарно-транспортное судно «Армения». Трагедия произошла в ходе эвакуационного рейса из Севастополя и Ялты 7 ноября 1941 года.

Несмотря на то, что корабль имел отличительные знаки санитарного судна, он был атакован немецкой авиацией. В тот момент на борту «Армении» находилось (по разным данным) от 4,5 до 10 тысяч человек. Это были последние защитники Севастополя и Крыма, мирные жители и врачи. Это одна из самых страшных катастроф в истории мореплавания.

«В источниках говорилось о том, что «Армения» была разорвана на две части. Это обусловлено тем, что с одного из катеров сопровождения было донесение о мощнейшем взрыве, и уже дальше исследователи предположили что она разломилась, этого на самом деле не произошло», — сообщил исполнительный директор Центра подводных исследований Русского географического общества Сергей Фокин на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Он добавил, что мощные взрывы действительно были.

«Взрывы были верхние. Настройка у «Армении» сильно разворочена. По одной из версий, корабль погиб в результате торпедной атаки с самолета. Мы с большой долей вероятности сейчас говорим, что все-таки это было бомбометание», — добавил Сергей Фокин.

Все повреждения судна подтверждают гипотезу ученых. Одной из первых из находок стал судовой телеграф, который находился дальше, чем на 40 метров от своего штатного места расположения. Это, по данным исследователей, говорит о силе и направлении взрыва. Отметим, теплоход был построен на Балтийском заводе в Ленинграде в 1928 году.

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