В Крыму женщина чуть не лишилась ноги, провалившись в прогнивший пол автобуса

Симферополь, 1 марта. В Крыму во время движения автобуса по городскому маршруту №61 в Симферополе провалилась прогнившая часть пола. Днище настолько проржавело, что разрушилось само. Инцидент произошел пару дней назад.

Как сообщили очевидцы происшествия в Сети, пол в транспорте проломился, и нога пассажирки частично оказалась на колесе. Из-за этого у женщины оторвало подошву обуви, хотя могла произойти и более страшная трагедия: пассажирка чуть не лишилась ноги, благо удалось отделаться только оторвавшейся подошвой и сильным испугом. При этом люди назвали этот инцидент «вопиющим случаем».

В день происшествия автотранспортное средство было выведено из эксплуатации. Эту информацию ФАН подтвердил глава пресс-службы Симферополя Андрей Черниченко.

«Начальник управления транспорта администрации Симферополя подтверждает снятие с маршрута данного транспортного средства 26 февраля», — сказал он.

По поводу контроля исправности городского общественного транспорта в пресс-службе заверили, что плановый контроль технического состояния входит в служебные обязанности управления транспорта. Возникает логичный вопрос, почему автобус в таком состоянии до сих пор выходил в рейсы?

При этом, как стало известно, эта маршрутка уже имела проблемы с днищем, которые решались ремонтом на скорую руку. В министерстве транспорта республики заявили, что усилят контроль за состоянием общественного транспорта после происшествия.

«Дано задание всем подведомственным структурам усилить контроль за техническим состоянием транспортных средств, совместно с ГИБДД более пристально проверить весь городской транспорт», — заверила пресс-секретарь ведомства.

Известно, что данный маршрут в столице Крыма обслуживает МУП «Горавтотранс Симферополя». Очевидно, что предприятию стоит уделять больше внимания транспорту, который выходит на городские линии, чтобы не подвергать опасности жизни людей.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что ялтинцы возмутились установкой «светофора для пробок» на одной из главных улиц.