В Крыму раскрыли перспективы создания игорной зоны под Ялтой

Ялта, 1 марта. В Крыму к первому кварталу 2024 года будет создана игорная зона «Золотой берег» в поселке Кацивели на базе недостроенного санатория «Фортуна». Начало строительства было запланировано на первый квартал 2021 года, однако пока видимых работ на месте не наблюдается, при этом проход на объект закрыт, передает корреспондент ФАН.

Известно, что все инвестиционные соглашения уже заключены, а территория в 15 гектаров под застройку и размещение там комплекса сооружений под игровую зону на Южном берегу Крыма уже выделена. Строительство игорной зоны в поселке под Ялтой будет вести «Управляющая компания инфраструктурных проектов». Предположительная сумма инвестиций — три миллиарда рублей, срок окупаемости — около восьми лет.

Как сообщили ФАН в администрации Ялты, проект подразумевает строительство различных объектов. Там появятся казино, помещения банковского обслуживания, гостиничный комплекс с апартаментами, рестораны, летний театр, концертный зал, конференц-зал, кинозал, открытые площадки.

Вместе с тем на территории объекта будут располагаться места для занятия спортом, бассейн, велосипедные и пешеходные прогулочные зоны.

«Указанная концепция позволит максимально использовать потенциал месторасположения, обеспечить хорошие показатели рентабельности и окупаемости проекта, а также сохранить исторический облик местности и улучшить его. Все здания и сооружения, строящиеся на указанной территории, рассматриваются в комплексе, формируя единый архитектурный ансамбль. Это откроет возможность органично вписать комплекс зданий в окружающую среду, а также исключит архитектурно-стихийную застройку», — рассказали редакции в ялтинской администрации.

Также указывается, что строящаяся игровая зона позволит дополнительно привлечь внимание к Крыму как к курорту мирового уровня. Кроме того, это создаст новые рабочие места для 250 человек, не считая строителей, которые будут задействованы на этапе реализации проекта.

Кроме того, власти Ялты сообщили, что игорная зона увеличит в несколько раз налоговые и социальные поступления в бюджеты разных уровней — ежегодно объем поступлений в бюджет составит от 90 до 250 миллионов рублей в год.

Отметим, что в целом эксперты положительно оценивают идею создания игорной зоны в Крыму, поскольку это действительно повысит привлекательность курорта и увеличит номерной фонд республики, в том числе в премиум-классе. При этом они рекомендуют не строить на полуострове дополнительные казино, чтобы не создавать конкуренцию, поскольку, скорее всего, игорная зона будет востребована в республике в основном в летний сезон.

Впрочем, многие отмечают, что сейчас полуостров постепенно превращается в круглогодичный курорт, поэтому к 2024 году картина может серьезно измениться в лучшую сторону.

Напомним, ранее в Институте археологии РАН объяснили уникальность Крыма, сравнив его с перекрестком древних народов.