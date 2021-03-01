Военные водолазы в Севастополе поборются за победу на конкурсе «Глубина-2021»

Севастополь, 1 марта. В Севастополе сегодня стартовал конкурс по подводному многоборью «Глубина-2021», где за победу поборются военные водолазы. Соревнования проводятся в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021».

«В этом году в конкурсе принимают участие команды водолазов Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, частей центрального подчинения Главного командования ВМФ, подразделения МЧС, а также военных учебных заведений России», — рассказали в пресс-службе Черноморского флота.

Мастера-подводники должны будут демонстрировать свои умения в оказании помощи аварийному надводному кораблю, поддержании жизнедеятельности аварийной подводной лодки, подводной сварке, сборке фланца, а также оказании первой медицинской помощи тонущему человеку. Конкурс «Глубина» стартовал уже в пятый раз, впервые военные водолазы демонстрировали свое мастерство в 2015 году.

«Участие в соревнованиях принимают более 100 водолазов, это, пожалуй, самый многочисленный конкурс, по сравнению с прошлыми годами. Состязания пройдут в семи номинациях, мы впервые добавили новый конкурс — перетягивание каната», — рассказал главный судья соревнований Алексей Строй.

Он добавил, что перетягивание каната — это исконно морская забава, обычно в силе и ловкости таким способом соревнуются на кораблях. Водолазам предложили сделать это под водой.

Соревнования будут проходить в течение 10 дней и завершатся 11 марта. По итогам конкурса победители каждого этапа войдут в сборную команду от ВМФ России для участия в международных играх «АрМИ-2021», который, по предварительным данным, состоится в августе в Иране, на острове Киш.