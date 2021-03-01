В Крыму начались споры о необходимости строительства опреснительных установок

Ялта, 1 марта. В Республике Крым продолжается многолетняя засуха, которая опустошила водохранилища и другие водные источники полуострова. В связи с этим власти еще осенью 2020 года приступили к реализации комплексного плана по надежному водообеспечению жителей Крыма и Севастополя, стоимостью 50 млрд рублей.

Также в этот период началось обсуждение вопроса строительства опреснительных установок в Крыму. При этом на данный момент еще нет ни проекта, ни точного понимания, где их нужно ставить и в каком количестве, сколько это будет стоить и сколько удастся получить пресной воды.

Вместе с тем специалисты говорят, что срок реализации подобного проекта может занять около двух лет. К этому времени уже могут начаться водные годы и не будет необходимости в опреснителях.

Однако, несмотря на сырость всей идеи, жители Южного берега Крыма уже выступают против строительства опреснительных установок, заявляя в местных соцсетях, что такая вода вредна для здоровья и может использоваться только для технических нужд. В местных супермаркетах уже начали собирать соответствующие подписи. С прошлой недели в социальных сетях распространяются адреса магазинов, где ведется сбор подписей.

Вместе с этим жители республики предлагают максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы и прибегать к помощи современных очистных сооружений, чтобы сократить использование питьевой воды для технических нужд.

Эту ситуацию прокомментировал глава Республики Крым Сергей Аксенов на заседании совещании о ситуации с водоснабжением региона.

«Из ялтинского региона поступают сообщения, что опресненная вода вредная и так далее. Но вреда точно никакого нет. Другое дело, что подготовка этой воды занимает определенные технологии . […] Выход, с точки зрения гарантированного водоснабжения Республики Крым, это только опреснительные установки. При этом система водоподготовки должна соответствовать требованиям времени и, еще раз говорю, на здоровье людей никак не влиять», — сказал он.

Также Аксенов отметил, что специалисты пока не могут точно определить, какие последствия для экологии Крыма принесет выкачивание подземных вод с помощью скважин. Поэтому пока непонятно, какие риски это несет для окружающей среды. В связи с этим глава РК считает, что опреснение — это единственный выход из сложившейся ситуации.

«В Советском Союзе не такие были глупые ученые, не было бы необходимости рыть Северо-Крымский канал, если бы были подземные источники воды. Поэтому паразитирование на эту тему давно надо прекратить», — констатировал Сергей Аксенов.

Стоит отметить, что вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует исполнение комплексной программы по надежному водообеспечению Крыма и Севастополя, до этого сообщал, что опреснительные установки будут построены только в том случае, если мероприятия по водоснабжению не решат проблем с водой.

А глава Ялты Янина Павленко заявила, что в России не разработаны законодательные нормы, позволяющие использовать опресненную норму. То есть перед началом строительства станций нужно провести еще колоссальную работу.

Ранее ФАН сообщал, что в Крыму показали уникальный водозабор, построенный армией России для Севастополя.