Защита водохранилища в Крыму привела к перепалкам между местными жителями

Ситуация вокруг строительства скоростного транспортного обхода Симферополя продолжает набирать обороты. Проигравшее общественные слушания меньшинство граждан предприняло попытку отменить результаты голосования через суд.

Вопрос прохождения Юго-Восточного транспортного обхода Симферополя, взбудораживший жителей сел Заречное и Перевальное в конце 2019 года, снова стал причиной скандала. Поводом для этого стал выезд нового заместителя министра транспорта Крыма Ольги Высоцкой в село Заречное.

Прошедшие 9 ноября 2020 года в селе Доброе общественные слушания в теории должны были поставить все точки в вопросе строительства новой скоростной трассы. Как ФАН писал ранее, на общественные слушания были вынесены два варианта прохождения трассы. Первый вариант предполагал строительство дороги через центр села Заречное в опасной близости от Аянского водохранилища, питающего Симферополь, и шесть ближайших населенных пунктов.

Второй вариант предполагал размещение дороги максимально близко к землям военного полигона Ангарский с дальнейшим пересечением действующей трассы Симферополь — Алушта на стыке сел Заречное и Перевальное. Далее дорога пролегала бы максимально близко к действующей трассе.

Оба варианта предполагали изъятие земельных участков и строений местных жителей, но опасная близость к питьевому водохранилищу трассы с пропускной способностью 30 000 автомобилей в сутки и большое число сносов жилых домов граждан стали причиной массового недовольства людей.

По итогам слушаний, как и ожидалось, подавляющим большинством голосов был одобрен второй вариант, не угрожающий водохранилищу и предполагающий меньшее количество сносов жилых домов. Но, как выяснилось, проигравшая сторона на этом не успокоилась.

Приезд заместителя министра транспорта стал поводом для сбора обеих категорий граждан. Проигравшая общественные слушания часть дачников попыталась убедить Высоцкую сменить приоритет строительства, и вернуться к так называемому первому варианту проекта, тем самым проигнорировав мнение подавляющего большинства жителей Добровской долины. Свои претензии недовольные обосновали тем, что обжаловали результаты слушаний в судебном порядке.

Защитники Аянского водохранилища, в свою очередь, в долгу не остались и заявили, что судом отменить мнение народа не получится и они намерены проводить общественные слушания до тех пор, пока их мнение не будет учтено. Встреча не обошлась без перепалок и взаимных оскорблений.

Неожиданной подробностью, усиливающей уже открытое противостояние оппонентов, стали политические взгляды. Как выяснилось, самые активные представители проигравшего общественные слушания меньшинства придерживаются откровенно либеральных взглядов. В то же время большинство жителей Долины, проголосовавшие за строительство дороги по второму варианту, придерживаются патриотических убеждений. Подробней об этом мы напишем в одной из ближайших публикаций.

Добавим также, что в выездном заседании приняли участие заместитель главы Симферопольского района Владимир Боделан, глава Добровского сельского поселения Олег Литвиненко и представитель компании-проектировщика Александр Ниткин.