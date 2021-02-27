Ковитиди рассказала, почему решение ЕС по Крыму нарушает права и свободы граждан

Симферополь, 27 февраля. С момента распада Советского Союза в Крыму произошло много изменений, главное из которых — долгожданное воссоединение с Россией в марте 2014 года. К сожалению, за годы нахождения полуострова в составе Украины состояние инфраструктуры, социальных объектов и всего остального пришло в упадок.

Однако за семь лет Российская Федерация смогла многое восстановить и построить: Крымский мост, федеральную трассу «Таврида», две теплоэлектростанции, новый терминал аэропорта «Симферополь», новый республиканский медицинский центр в Симферополе и многое другое. В комментарии ФАН сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди отметила, что в условиях жесточайшего внешнего давления в Крыму действительно очень многое было сделано.

«Однако время не стоит на месте, еще больше нам предстоит сделать. Но у нас есть задел — за «российский период» созданы все необходимые условия для развития отраслей и направлений, которые раньше, когда Крым был в составе Украины, оставались без поддержки государства, практически не развивались. Крым сегодня — это территория стабильности и устремленности в будущее. Главной задачей, стоящей сегодня перед властью Республики Крым, является народосбережение. Главное достояние Крыма — это люди. В Крыму это не просто слова. В судьбоносные дни Крымской весны мы не допустили кровопролития, осознавая огромную ответственность перед крымчанами», — заявила сенатор от Республики Крым.

Также Ольга Ковитиди отметила, что по решению Европейского союза жители Крыма были превращены из рядовых граждан в «политических изгоев». Это не только причиняет материальный вред молодой российской республике, но еще влечет за собой моральный ущерб и является грубым нарушением прав и свобод граждан, что недопустимо в XXI веке. По ее словам, решение ЕС по Крыму противоречит всем демократическим нормам и принципам.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что оставили «вежливые люди» в здании Совмина Крыма в 2014 году во время Крымской весны.