Сергей Веселовский рассказал, как Крым решился на референдум в 2014 году

Симферополь, 27 февраля. В годовщину Крымской весны один из участников знаменитого митинга у здания Государственного Совета Республики Крым (тогда ― Верховный совет) в Симферополе Сергей Веселовский рассказал ФАН о событиях, давших толчок тем эпохальным событиям.

По словам Веселовского, сначала Крым смотрел на события в Киеве без особого интереса. Но по мере роста напряжения, националистических лозунгов и откровенной русофобии крымчане все четче понимали, что в случае победы Майдана украинские нацисты приедут в Крым проводить этнические чистки.

В результате возникло движение «Стоп Майдан», которое положило начало той самой Крымской весне, ставшей впоследствии отправной точкой для референдума 16 марта, в результате которого население полуострова приняло решение вернуться в состав Российской Федерации.

«Именно здесь, 7 лет тому назад, мы собрали стихийный, несанкционированный, конечно, митинг. На этом митинге собралось порядка 3–5 тысяч симферопольцев и крымчан. Задача была — донести до руководства Верховного совета Крыма «Письмо пятнадцати» — это письмо руководителей республиканских общественных организаций о том, что нам крайне необходимо решать статус Республики Крым, возвращать конституцию, которая когда-то у Крыма была, либо более радикальную», — рассказал Веселовский корреспонденту ФАН.

Он также добавил, что на тот момент крымчане даже мечтать не могли о выходе и состава Украины. Тем не менее все четко понимали, что если ничего не предпринимать, то на полуостров придет беда. Поэтому люди собрались рано утром у здания Верховного совета.

«Я, получилось так, что был модератором этого митинга, и тем человеком, который привез аппаратуру звуковую. Кстати, спасибо коммунистам Крыма. Сами они не пришли — ездили по Республике, а вот технику свою нам они дали. И где-то в 12 часов дня Владимир Константинов с депутатами Верховного совета Крыма Петром Запорожцем, Сергеем Доничем, Ефимом Фиксом вышли к нам. Константинов объявил, что на завтра (на 27 февраля 2014 года. — Прим. ФАН) назначается сессия Верховного совета Республики Крым с одним вопросом — вопрос о проведении всекрымского референдума о дальнейшем статусе Республики в составе Украины или за ее пределами», — добавил Веселовский.

Подробнее о том, что происходило далее, смотрите в видеоинтервью ФАН.

Ранее ФАН публиковал интервью Олега Царева, раскрывшего некоторые подробности госпереворота на Украине в 2014 году. Также Царев пояснил, почему Виктор Янукович отказался возглавлять восставшие против неонацистов регионы Украины и предпочел бежать из страны.