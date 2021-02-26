Корреспондент ФАН получил награду, став лидером спортивной журналистики в Крыму

Министерство спорта Республики Крым назвало имена лучших спортсменов, тренеров, а также чиновников и функционеров, внесших наибольший вклад в развитие спорта в 2020 году. Среди лучших журналистов и корреспондент ФАН Александр Лисиченко, который готовит специальные репортажи и интервью.

В числе лучших спортсменов оказались обладатель Кубка мира по греко-римской борьбе Эмин Сефершаев, чемпион мира по боксу Глеб Бакши, многократный чемпион мира по армрестлингу Артем Тайнов, чемпион России и обладатель Кубка страны по легкой атлетике Вера Маркарян (более известная под девичьей фамилией Ребрик), победители и призеры всероссийских и международных турниров по многим видам спорта.

Награды сильнейшим спортсменам и их тренерам вручил глава республики Сергей Аксенов.

«Наша главная задача как чиновников — обеспечить вас, спортсменов, всем необходимым для проведения качественного тренировочного процесса и дать возможность выехать на соревнования. И мы это обязательно сделаем: профинансируем выезды сборных команд республики на всероссийские турниры, обеспечим экипировкой. Ведь благодаря вам о Крыме узнают во всех странах. Вы — наша гордость и лицо нашего региона», ― обратился к спортсменам Сергей Аксенов.

Отдельные награды были вручены в номинациях «Лучшая спортивная федерация», «Лучшие спортсмены-ветераны», «Лучшие спортсмены-паралимпийцы» и «Лучшие студенческие спортивные клубы».

Не обошли вниманием и представителей прессы. Так, награды «Лидер спортивной журналистики Республики Крым в 2020 году» удостоен корреспондент Федерального агентства новостей Александр Лисиченко.

Ранее ФАН выпустил материал о школьнице из Севастополя, которая одолевает соперников в боксе, дзюдо и ММА, а также репортаж о крымской команде, которая, обойдя Ростов-на-Дону, стала чемпионом РФ по футболу среди студентов.