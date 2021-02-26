«Было очень трудно и страшно»: хирурги Крыма провели уникальную операцию

Ялта, 26 февраля. В Крыму сосудистые хирурги ялтинского филиала Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) провели сложнейшую операцию, связанную с венами и артериями. Благодаря этому удалось спасти и руку, и жизнь пациента после колото-резаной раны плеча. По своей сути это была уникальная операция, поскольку была пересечена подмышечная артерия.

Более подробно об этом случае в эксклюзивном комментарии ФАН рассказал Виктор Калинин — один из сосудистых хирургов, который проводил операцию. По его словам, в данной ситуации пациенту очень повезло, потому что у него практически полностью разорвалась мышечная артерия.

«Это могло быть чревато резким кровотечением и тем, что артерия уйдет в грудную клетку. В таком случае ее невозможно было бы зашить или зажать, то есть ситуация была именно экстренная. Причем травма была отсроченная, потому что пациент поступил уже с образовавшейся пульсирующей так называемой гематомой — это тромб, который закрыл оба конца артерии», — заявил специалист.

«И если тромб нечаянно задеть, то этот шар — пульсирующая гематома — разорвется и начнется массивная кровопотеря, и человек может скончаться. Сложность была еще и в доступе к гематоме, поэтому был выбран наиболее малотравматичный способ для пациента: из одного небольшого разреза была выделена артерия. Плюс по времени очень много на себя взяло еще выделение вены. При этом артерия была практически пересечена ножом и держалась на задней стенке. Такую артерию очень трудно сшить, потому что она опасна — может разорваться. Поэтому пришлось взять вену пациента на ноге и сделать ее трансплантацию в эту область», — отметил собеседник издания.

Виктор Калинин признался, что на его практике это была первая травма с такой пульсирующей гематомой. Дело в том, что обычно пациенты попадают сразу же на операционный стол, поскольку у них очень сильное кровотечение, которое трудно остановить и они оперируются уже в экстренной, неотложной ситуации.

«Здесь же получилась отсроченная операция, потому что сам по себе пациент был мускулистый и мышцы чуть-чуть прижали эту артерию, что и спасло пациента. Операцию проводили в отделении хирургии ФМБА в Ялте. Там есть очень хороший врач Соколов — он вел этого пациента, был его лечащим врачом», — сказал сосудистый хирург.

«Операция длилась более пяти часов. Было очень трудно и страшно задеть эту пульсирующую гематому, чтобы она не разорвалась. Дело в том, что она немного перепутала анатомию в подмышечной области — из-за ножевой травмы все это превратилось в некую кашу, и нужно было все это аккуратно выделить и собрать», — заявил он.

Вместе с тем Виктор Калинин добавил, что операция по протезированию подмышечной артерии проходила в команде с сосудистым хирургом Ильей Данченко и Дмитрием Филипьевым. Всего участие в операции приняло шесть человек — три хирурга, один анестезиолог, а также две медсестры — операционная и анестезиологическая.

Известно, что пациент сейчас находится в хорошем состоянии — он выписался уже через несколько после операции и быстро пошел на поправку, потому что у него молодой организм и все прошло хорошо.

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