В Крыму около 5000 человек смогли узаконить «самозахваты»

В Крыму удалось найти механизм решения вопроса выделения земельных участков участникам так называемых «полян протеста». Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек.

Отметим, что «полянами протеста» на полуострове называют небольшие каменные строения, похожие на будки, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга на свободных участках земли. С помощью этих домиков крымские татары (чаще всего) хотели заявить о своих правах на утерянную во время депортации землю. В 2014 году региональные власти серьезно занялись легализацией этих территорий.

«Мы сформировали перечень нуждающихся в земельных участках, которые в период Украины были обмануты и не могли воспользоваться правом, которое давала конституция Украины, на получение бесплатного участка. Поэтому отсекли тот орган, который спекулировал чувствами людей, занимался поборами (были там и мертвые души, и очень много несправедливости). Мы создали единый электронный реестр нуждающихся, который внес некую чистоту в этих вопросах», — рассказал Руслан Бальбек.

Те «поляны протеста» где удалось разработать градостроительную документацию, были узаконены. Около 4000-5000 крымчан смогли получить выписки из реестра и стали полноправными владельцами земли. Остальные строения находятся сейчас в стадии получения документации, этим вопросом занимается крымский государственный комитет по делам межнациональных отношений. Самые проблемные «поляны», где люди не получили земли в собственность, находятся в местах плотной застройки.

«Это Судак, это Ялта, это «поляна протеста» в Заводском. Эти земли находятся сейчас в состоянии урегулирования, однако сам механизм передачи земель в собственность уже отрегулирован. Необходимо урегулирование в части градостроительной документации, которое позволило бы до конца решить этот вопрос», — сообщил Руслан Бальбек на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Напомним, самозахваты — домики из ракушняка на свободной земле — появились в Крыму после возвращения репрессированных крымских татар и их семей на родину. За 23 года на Украине ситуацию с крымскими «полянами протеста» так и не решили.

После воссоединения полуострова с Российской Федерацией в марте 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ «О реабилитации репрессированных народов», а спустя два месяца на сессии Госсовета Республики Крым в первом чтении был принят законопроект «О регулировании вопросов, связанных с самовольным занятием земель на территории РК». Именно благодаря этому закону люди становятся законными обладателями земли.