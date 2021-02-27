Крым — всероссийская здравница: лечебный туризм на полуострове при СССР и сегодня

Во времена Советского Союза охрана здоровья граждан страны была самой важной задачей государства. Оздоровиться в санатории имел право каждый гражданин СССР после перенесенной болезни. Сейчас поездку в санаторий Крыма может позволить себе далеко не каждый из-за ее высокой стоимости и часто недоступности. Как расцветал Крым в качестве всесоюзной здравницы, как увядал и вновь восстановился — читайте в материале ФАН.

Расцвет и увядание

Расцветом здравниц СССР оказался 1960 год, когда их передали под центральное управление профсоюзов. Это вызвало бурный рост санаторно-курортных учреждений по всей стране. Как рассказали ФАН в Министерстве здравоохранения Республики Крым, в этот период создалась целая сеть организаций рекреационного обслуживания.

«Был создан Центральный курортный совет с многочисленными региональными отделениями, которые руководили лечебно-оздоровительным отдыхом. Увеличилась средняя емкость здравниц, активно развивались рекреационные районы, развивались новые формы работы: курсовочное обслуживание на базе курортных поликлиник, семейный отдых в пансионатах и домах отдыха, организация ведомственных здравниц и баз отдыха», — сообщили в Минздраве.

В то же время были определены перспективные лечебные местности с глубоким и планомерным изучением природных лечебных ресурсов на территории всего СССР.

Так, например, в 1982 году город курорт Евпатория получил статус всесоюзной детской здравницы. Здесь были сосредоточены в основном здравницы семейного типа, детские санатории различной ведомственной принадлежности (Минздрава Украины, Крымского Облздрава, МО, МВД и др.), а также детские оздоровительные лагеря, всего около 120 учреждений отдыха.

В это же время Южный берег Крыма стал главной базой размещения клиник и санаториев по борьбе с туберкулезом, а когда болезнь была взята под контроль, на базе практически всех здравниц ЮБК сформировались базы для лечения и реабилитации больных с заболеваниями органов дыхания нетуберкулезного характера.

«В конце двадцатого века более половины здравниц имели специализированные отделения для реабилитации больных с функциональными расстройствами нервной системы, неврозами, последствиями перенесенных сосудистых катастроф, инфарктов, заболеваний опорно-двигательного аппарата. В этот же период, наряду с классическими методиками реабилитации, активно внедрялись и аппаратные методы диагностики и лечения, которые на сегодняшний день находятся на высшей ступени эффективности», — рассказал ФАН заместитель директора по медицинской части ГБУЗ РК «АНИИ им. И. М. Сеченова» в Ялте Глеб Хлопушин.

Существовало множество методик лечения: аэротерапия, грязелечение, гелиотерапия (облучение тела солнечными лучами), талассотерапия (использование морских купаний), физиотерапия и другие.

Хлопушин подчеркнул, что здравницы Южного берега Крыма всегда были климатическим курортом со своим неповторимым ландшафтом и, главное, климатом, который, в отличие от черноморского побережья Кавказа, подходит всем.

По данным на 1989 год, в Крыму работало 620 санаторно-оздоровительных учреждений, которые располагали 81,6 тысячи круглогодичных мест и 164,2 тысячами сезонных мест. На полуострове работало 122 санатория и пансионата с лечением, 59 пансионатов, 24 дома отдыха, 245 баз отдыха, 9 санаториев-профилакториев. Объем ежегодного обслуживания составлял около двух миллионов человек.

«С момента развала Советского Союза санаторно-курортное лечение постепенно перестало быть массовым и утратило основной социальный приоритет, созданный советской системой», ― констатировали в Минздраве.

В украинский период число санаторно-оздоровительных учреждений существенно уменьшилось. По данным на 1995 год, общее число оздоровительных учреждений в Крыму (санатории-профилактики, дома отдыха, пансионаты, базы отдыха) составляло лишь 330 учреждений.

Развитие санаторно-курортного лечения сегодня

Климатические условия, природные источники иловых и сульфидных грязей, минеральных вод и сегодня остались главным богатством региона.

«И сегодня город Евпатория является лидером в санаторно-курортном лечении детей с тяжелой инвалидизирующей патологией центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем. Это обеспечило уникальную специализацию курорта, его широкую известность и востребованность», — рассказали в Минздраве.

На клинических базах здравниц Евпатории ведет научную работу ГБУЗ РК «Научно-исследовательский институт детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации». Это единственное научно-исследовательское учреждение в России, основные направления которого посвящены разработке научных основ для восстановления, лечения и реабилитации самых распространенных заболеваний детского возраста с использованием природных факторов.

Все достижения медицинской науки в области курортологии за период существования Советского Союза сохранены и продолжают активно применяться в санаторно-курортном лечении.

«Сегодня курортология демонстрирует динамичное развитие и перспективы. Научные исследования последних лет показали значительные возможности курортной медицины как в восстановлении здоровья больных, сохранении здоровья здоровых, так и перспективы в продлении активной жизни стареющего населения», — дополнили в Министерстве здравоохранения Крыма.

В санаториях Республики Крым продолжают совершенствоваться сервис, питание, возможности досуга для детей и взрослых. Созданы и успешно реализуются программы по санаторно-курортной реабилитации больных, перенесших коронавирус.

«Следует особо отметить, что в последние годы детские санаторно-курортные организации, имеющие хорошую лечебно-диагностическую базу, стали оказывать специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь, что позволяет долечивать детей после оперативных вмешательств и оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Это определяет актуальность организации санаторного этапа медицинской реабилитации таких больных в условиях детских санаторно-курортных организаций», — рассказали в Министерстве здравоохранения Крыма.

Там уверены: Крым на долгие годы останется всероссийской здравницей, а направление медицинского туризма будет иметь ключевое значение для развития республики в целом.