Информация о застройке Форосского парка дошла до депутатов Госдумы и генпрокуратуры

Симферополь, 26 февраля. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал недавние новости о ситуации с застройкой Пионерского парка в Алупке и части территории Форосского парка.

Он выразил уверенность, что Пионерский парк вернется в муниципальную собственность. О парке в Алупке ранее рассказывал ФАН. Выяснилось, что большую часть территории парка распродали частным лицам. Эта мошенническая схема возмутила весь Крым.

«Выведение территории парка из зеленой зоны произошло в 2006 году еще при украинской власти, что позволило изменить вид разрешенного использования, разделить на участки, что создало конкретную угрозу застройки. А там ведь захоронены не только советские солдаты, но и дети, которые пострадали от немецко-фашистских оккупантов», — поделился Руслан Бальбек.

Он подчеркнул, что процедура выведения территории парков из муниципальной собственности в частную властям известна, и это поможет вернуть Пионерский парк и спасти его от застройки.

«Сегодня после обеда я должен был выехать на место для общения с людьми (по Форосскому парку. — Прим. ФАН). Но я узнал, что глава правительства уже взял дело под собственный контроль и подчеркнул, что все будет сделано в интересах общественности. Я обязательно встречусь с представителями общественности и буду следить за ситуацией», — пообещал Руслан Бальбек на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Встретилась с жителями Южного берега Крыма и депутат Государственной думы Наталья Поклонская. Чтобы разобраться в ситуации с застройкой Форосского парка, а также с повреждением и вырубкой реликтовых деревьев депутат направила запросы генеральному прокурору, в Министерство природных ресурсов России и в Росприроднадзор.

«По поводу деревьев отмечу, что им около 120 лет — это огромные крымские сосны, ели, можжевельники, кипарисы... И их вырубка под оправдание «пересадить или посадить вместо них другие деревья (саженцы)», на мой взгляд, является варварством и дикостью по отношению к природе», — сообщила Наталья Поклонская.

Напомним, ранее жители Фороса вышли на защиту парка. Люди обеспокоены, что на его территории ведутся строительные работы по созданию детского оздоровительного лагеря, но боятся, что позже это может привести к дополнительной застройке элитным жильем.