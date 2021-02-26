В крымском селе 25 лет не было воды



В населенном пункте Ленинского района Крыма, это недалеко от Керчи, четверть века не было воды. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек.

«Были такие случаи, как в Ленинском районе, в населенном пункте Либкнехтовка. Этот населенный пункт 25 лет находился без воды. Вода у селян появилась только в прошлом году», — сообщил Руслан Бальбек.

По его словам, это произошло благодаря межведомственному взаимодействию и при поддержке главы республики.

«Нам удалось сделать так, чтобы люди после 25-летнего отсутствия воды получили доступ к водному источнику», — добавил депутат Госдумы РФ в ходе конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Он подчеркнул, что это результат командной работы представителей власти полуострова.

Ранее ФАН рассказывал, что из-за засухи в Крыму более 2000 человек получают воду только в цистернах.