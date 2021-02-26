Ковитиди раскрыла, что оставили «вежливые люди» в здании Совмина Крыма в 2014 году

26 февраля 2014 года считается датой, когда началась Крымская весна, потому что во многом именно этот день определил дальнейшую судьбу полуострова. Тогда у здания парламента в Симферополе прошел массовый митинг, на него вышли люди, поддерживающие пророссийский курс.

В этот день семь лет назад крымчане выразили протест в связи с государственным переворотом на Украине и заявили, что будут защищать свой родной дом от надвигающейся опасности. Уже тогда все понимали, что ни мира, ни будущего у полуострова с такой Украиной, где звучат антироссийские и националистические лозунги, не может быть.

В эксклюзивном интервью ФАН сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди рассказала некоторые подробности начала Крымской весны, а также про момент, когда она впервые узнала про «вежливых людей».

«26 февраля 2014 года — день, который разделил современную историю Крыма на украинское прошлое и российское настоящее и будущее. Критический рубеж и точка невозврата к прежней жизни. В эти судьбоносные дни каждый показал свое подлинное лицо. Маски были сорваны. Мужественные сердцем не осуждали тех, кому стало страшно», — заявила Ковитиди.

Собеседница Федерального агентства новостей отметила, что в тот момент народ понимал всю значимость события для полуострова.

«Именно народ был истоком Крымской весны. После насильственного захвата власти и государственного переворота, происшедшего на Украине, мы понимали, что они никогда не простят нам наш русский язык, нашу историю и культуру. Мы понимали, что другого шанса у нас не будет. Точка невозврата для народа Крыма была пройдена. Мы приняли решение — уходим. И мы победили. Крымская весна реализовала восстановление исторической справедливости народа Крыма», — добавила она.

По ее словам, Крымская весна, осуществленная народом полуострова, является одним из самых значимых событий новейшей мировой истории. И «вежливые люди», поддержавшие крымчан в те судьбоносные дни 2014 года, — неотъемлемая часть этой истории.

«В совете министров Республики Крым есть место, где «вежливые люди» оставили красным карандашом красивым размашистым почерком надпись на обоях. История этого маленького события, дорогого для нас, крымчан, такова: войдя в здание совета министров 27 февраля, мы увидели беспорядок в здании. На мое сетование о произошедшем в помещениях правительства, молодой человек в камуфляжной форме попросил у меня красный карандаш и сделал запись на стене возле малого зала правительства: «Приносим извинения за причиненный ущерб, он был произведен ввиду необходимости». Я хорошо помню этот день и улыбающиеся глаза того «вежливого человека», — рассказала Ольга Ковитиди.

Сенатор от Республики Крым отметила, что это были действительно очень вежливые люди. В совете министров РК бережно сохранена эта надпись для последующих поколений крымчан.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Госдуме ответили на заявление Украины о превращении полуострова в военную базу.