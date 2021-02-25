Политолог Никифоров: меджлис не поможет Украине вернуть Крым, ему выдернули жало

Симферополь, 25 февраля. «Меджлису крымскотатарского народа»1 (запрещен в РФ) выдернули жало, именно поэтому он не сможет помочь Турции или Украине вернуть Крым под собственный протекторат, заявил доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Андрей Никифоров во время пресс-конференции, комментируя действия запрещенной в России организации.

«Жало им выдернули, теперь шипеть-то они могут, а кусаться уже нет», — сообщил Андрей Никифоров.

Современный «Меджлис крымскотатарского народа» на полуострове уже не является политическим субъектом — таким, каким он был при Украине.

«При Украине он использовал определенные ресурсы, которые ему нелегально передавало украинское государство, и сам орган был нелегальным, но при этом он мог мобилизовать порядка 6–7% крымских избирателей, это немало», — пояснил Андрей Никифоров на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Сейчас эти ресурсы остались за пределами полуострова, и, по мнению эксперта, влияние меджлиса на крымскотатарскую среду свелось к минимуму.

Ранее ФАН сообщал, что Украине напомнили о периоде Османской империи, предупредив о посягательствах на Крым.

1 Организация запрещена на территории РФ.