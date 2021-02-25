Власти дали понять жителям Крыма, какая судьба ждет Форосский парк после застройки

На территории Форосского парка в Крыму собираются построить детский оздоровительный лагерь «Ак-Барс». Местные жители сильно обеспокоены, потому что работы начались без общественных слушаний, разрешение на возведение объекта никто не видел.

Крымчане полагают, что из парка с краснокнижными зелеными насаждениями и реликтовыми лесами хотят создать элитный поселок, а также в будущем ограничить проход, в том числе к морю. При этом часть насаждений уже убрали из парка, который является особо охраняемой природной территорией (ООПТ).

По этому поводу уже высказался глава республики Сергей Аксенов, а в Форосе прошли общественные слушания, на которых местным жителям рассказали, какая судьба ждет парк.

«Ситуацию вокруг Форосского парка знаю досконально, все вопросы будут решены в пользу людей. Проход в парк останется открытым, будут проведены масштабные высадки редких деревьев. Все проблемные вопросы были решены до встречи с общественностью в пользу людей», — сказал Аксенов.

Также он подчеркнул, что готов лично пообщаться с жителями Фороса в понедельник, если у них после общественных слушаний еще останутся какие-то вопросы. На встрече с гражданами помощница главы РК Юлия Жукова отметила, что свободный проход в парк будет не только для жителей с крымской пропиской, но и для тех, кто зарегистрировал место своего временного проживания на полуострове.

«Все разрешения, по информации застройщика, получены. Данное строительство находится на территории парка, ООПТ, и оно вызвало общественный резонанс, который мы видим сегодня. Все взгляды контролирующих органов будут направлены сюда, и в случае выявления нарушений, отклонения от проектных решений будут приняты меры», — сообщила Жукова.

Вместе с тем помощница главы Республики Крым добавила, что в течение года предусмотрена компенсационная высадка зеленых насаждений, а пересаженные пальмы уже прижились на другой территории парка.

Примечательно, что земли парка до сих пор принадлежат «сторонним землепользователям». То есть часть территорий Форосского парка, скорее всего, была незаконно передана в частные руки при Украине — тогда это было нормальной практикой, но при России все сомнительные участки так и не были возвращены в госсобственность. Очевидно, что землепользователи обязаны по закону оформить все участки, если у них это получится. Во всех других случаях земля должна быть передана в пользу государства, тем более, входящая в ООПТ.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что бывший депутат Верховной рады Олег Царев раскрыл до этого неизвестные подробности госпереворота на Украине.