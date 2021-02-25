В Крыму назвали причины, почему города на ЮБК снова будут получать воду по графику

В двух курортных городах Крыма — Ялте и Алуште — снова вводят почасовые графики подачи воды. Отметим, предыдущие недели города получали воду почти без перебоев или ограничений, так как прошедшие в январе и начале февраля осадки довольно обильно запитали местные водохранилища и альтернативные источники (водопады). Сегодня же власти обоих городов сообщили о возобновлении графиков, передает корреспондент ФАН.

Причем некоторые местные жители восприняли такую информацию довольно болезненно и даже выразили в соцсетях предположение, что подобные ограничения связаны не с водными проблемами в регионе, а попытками сэкономить на жителях сейчас, чтобы накопить воду на лето, когда количество потребителей за счет туристов вырастет в разы. Однако власти пояснили, в чем состоит реальная причина введения ограничений.

Ранее ялтинцы постоянно получали воду, так как оживились водопады, что позволило увеличить время подачи воды. В администрации Ялты подчеркнули, что запасы воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах остаются низкими, однако на сегодняшний день замерзли все дополнительные источники, поэтому города вынуждены вернуться к ранее введенному графику. Ранее ФАН сообщал, что замерз питающий Ялту водопад Учан-Су.

Отметим, что в Алуште ранее воду подавали по графику только в тестовом режиме, однако с 25 февраля полноценно введен график подачи воды с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. В Ялте подача воды гражданам вновь будет осуществляться с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00. Кроме городов на ЮБК, графики подачи воды уже долгое время действуют в Симферополе, Симферопольском районе и ряде населенных пунктов Бахчисарайского района.