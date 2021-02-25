Эксперты оценили возможность создания украинского флота в Азовском море

Крымскому мосту ничего не угрожает со стороны украинских военных. Такую уверенность выразили участники онлайн-конференции на тему «Безопасность в Черноморском регионе: реалии, угрозы, прогнозы». По их мнению, именно Российская Федерация будет определять, какова будет группировка Военно-морских сил Украины в Азовском море.

«В данном случае Российская Федерация вполне в состоянии заставить Украину выполнять договор о внутреннем море и проливе, все рычаги у нас имеются», — уверен политолог Андрей Никифоров.

Он добавил, что Азовское море не представляет интереса и для иных государств.

«Я не уверен, что в это болото вообще кто-то сунется, если вообще кто-то намерен. Авианосцы в Азовском море — это смешно. Можно их еще у себя в ванной запустить: кому-то, может, это еще и хочется в Киеве, но у них много разнообразных хотелок. Я не думаю, что на все мы должны обращать серьезное внимание», — подчеркнул Андрей Никифоров.

Однако, как считает вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, Украина может создать на Азове свой флот, не спрашивая мнения России, но только в одном случае.

«Это возможно будет, если они погрузят катера и пулеметы на грузовики и привезут туда. Вот катера и пулеметы — это все, что они могут там создать, если говорить реально», — подчеркнул Константин Сивков на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Напомним, на этой же конференции Константин Сивков обозначил три горячие точки, где вскоре могут вспыхнуть вооруженные конфликты.