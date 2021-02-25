Украине напомнили о периоде Османской империи, предупредив о посягательствах на Крым



Симферополь, 25 февраля. Турция не претендует всерьез на Крым, об этом с уверенностью заявил доцент кафедры международных отношений и зарубежного регионоведения СевГУ Аммар Канах на онлайн-конференции в Симферополе, передает корреспондент ФАН.

«Этот вопрос используется в качестве мощного информационного инструмента, он, как мы видим, хорошо работает как внутри политической системы Турции, так и в исламском мире. Этот повод использовала политическая элита, чтобы упростить свои позиции при переговорах в Сирии, например», — сообщил Аммар Канах.

Он также добавил, что уже никто в мировом сообществе не относится ко всем высказываниям Эрдогана всерьез. Коллегу поддержал и доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Андрей Никифоров.

«Крымскую тему Турция использует как разменную монету. Сейчас легко проследить, куда именно направлены интересы страны, то есть где Турция находится за пределами своей страны, где располагаются ее вооруженные силы. Не в Крыму», — сообщил Андрей Никифоров в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Эксперт подчеркнул, что не стоит выделять Крым из общей «северной повестки».

«Северное Причерноморье действительно входило в состав Османской империи, но, наряду с Крымом, в нее входила и большая часть Украины. Поэтому привет товарищам! Вас эти посягательства Турции тоже касаются», — сказал Никифоров.

Он указал, что все намерения Турции вернуть Крым под свой протекторат остаются словами, а не действием. Ранее ФАН сообщил, что, по данным военного эксперта, есть три горячие точки, где в ближайшее время может начаться война.